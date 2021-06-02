Onur Akay’ın “Görmeden Sevmek” isimli kitabı çıktı!

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, otuz yıldır yazdığı ve TRT repertuvarında yer alan şiirlerini, bestelerinin notalarını, fotoğraflı anılarını ve efsane isimlerle yaptığı özel röportajlarını, “Görmeden Sevmek” isimli şiir, beste, anı ve röportaj kitabında topladı. Geçtiğimiz 2020 yılının Ağustos ayında konservatuvar öğrencileri için “Türk Musikisinde Makamların Oluşması ve Seyir Tekniği” isimli bir ders kitabı da çıkaran Akay, 2021 yılında ise “Görmeden Sevmek” isimli bu kitabını okuyucu ile buluşturdu. ZEKİ MÜREN’İN BİLİNMEYENLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI! Billur Yayınları’ndan piyasaya çıkan kitabın kapak tasarımını gazeteci ve yazar Yusuf Karahal üstlendi. Onur Akay, “Görmeden Sevmek” isimli kitabında, Sanat Güneşi Zeki Müren’in özel hayatından sırlarına, bestelerinden ölümüne kadar birçok yanlış bilinen ve bilinmeyen detayı, efsane isimlerle yaptığı ve hiçbir yerde yayımlanmayan özel röportajları ile gün yüzüne çıkardı. Ayrıca kitapta Münir Nurettin Selçuk’tan Safiye Ayla’ya, Müzeyyen Senar’dan Zeki Müren’e kadar çok sayıda efsane sanatçı ile ilgili bilinmeyen sırlar yer aldı. Yirmi yıldır üzerinde çalıştığı kitabın önsözünü TRT sanatçısı Cengizhan Sönmez yazarken, sunum yazısını ise 2000 yılında büyük şair Cemal Safi yazdı. Kitapta Onur Akay’ı Müzeyyen Senar, Avni Anıl, Semahat Özdenses, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça gibi efsane isimler anlattı. Onur Akay, her satırında sizlere nostaljinin dokusunu hissettirmeye çalıştığı “Görmeden Sevmek” isimli bu kitabında, sizleri musikinin en güzel yılları ile buluştururken, sizleri Türk müziğinin altın dönemine doğru bir yolculuğa çıkarmayı ve bir döneme ölümsüz eserleri ile damgasını vurmuş bu büyük sanatçıların bilinmedik yönlerine de ışık tutmayı hedefliyor. Kitapta bulunan Onur Akay'ın şiirleri ise Semahat Özdenses, Erol Sayan, Suat Sayın, Necdet Tokatlıoğlu, Teoman Önaldı, Amir Ateş, Rüştü Eriç, Necdet Varol, Sadun Aksüt, Erdinç Çelikkol, Zeynettin Maraş, Gündoğdu Duran, Turhan Taşan, Osman Babuşçu,İlgün Soysev ve Cengizhan Sönmez gibi unutulmayacak bestekârlar tarafından bestelenmiş ve TRT sanatçıları tarafından yorumlanmıştır.