Onur Akay’a Altın Mikrofon Ödülü verildi!

Sahnelere ilk defa 1993 yılında Balıkesir’in Akçay sahilinde adım atan Türk sanat müziği sanatçısı ve yazar Onur Akay, 30 sene sonra yılbaşı gecesi yine Akçay’da sahne aldı. 50 yıldır yayın hayatını sürdüren Türkiye’nin önde gelen kültür sanat dergilerinden olan Ana Dergisi, Onur Akay’ı 30. sahne yılı ansına Altın Mikrofon’la ödüllendirdi. Akay ödülünü, yeni yılın ilk dakikalarında derginin İmtiyaz Sahibi şaire Şaheste Günday’ın elinden aldı.

1990 yılında Sanat Güneşi Zeki Müren’le ortak eser yaparak sanat hayatına başlayan sanatçıya, 2020 yılında ise Türkiye genelinde engelli dernekleri adına, 30. Sanat Yılı Ödülü verilmişti.