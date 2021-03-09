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Ömer Sertan’ın ilk teklisi “Oyun” dijital platformlarda

Genç müzisyen Ömer Sertan, Türkçe Rock kategorisindeki ilk teklisi “Oyun”u dinleyicilerin beğenisine sundu.

Ömer Sertan’ın ilk teklisi “Oyun” dijital platformlarda

Aranjesini Erhan Doğancıoğlu’nun, klip yönetmenliği ise Sabri Ocak’ın üstlendiği Oyun, tüm dijital platformlarda yerini aldı.  

Başarılı Rock sanatçısı, çok yakında bir sonraki teklisini de dinleyicilerin beğenisine sunacağının haberini de paylaştı.

Ömer Sertan, “Çok keyifli bir çalışma oldu, nicelerine ulaşmak için çalışmalara devam etmekteyiz. Sözüm olsun daha çok görüşeceğiz” sözleri ile sosyal medya takipçilerine yeni müjdesini de verdi.

1995 yılında İstanbul’da doğan Ömer Sertan, ilköğretim yıllarında müzik ile tanıştı. Genç müzisyen, gitarına da bir karne hediyesi olarak kavuştu.

Orkestrasında elektrik gitarları çalan Oğuzcan Özcan ile sınıf arkadaşı olan Sertan, beraber müzik eğitimlerini almaya başladı. Ömer Sertan, “Keyifli bir dostlukla beraber müziği ilerlettik” dedi. Orkestrada akustik gitar icra eden Yiğit Özgiray ile de yolu kesişen Ömer Sertan, 7 yıldır solo olarak müzik icra ettiğini söyledi. Genç müzisyen Ömer Sertan, “Oyun” ile beraber solo kariyerinin başladığını, müzikte kalıcı olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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