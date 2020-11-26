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Ömer Öz'den cover şarkılar...

Ömer Öz, geçtiğimiz Eylül ayında yayımladığı, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Barış Engürlü'ye ait olan "Günah" adlı üçüncü single çalışması ile müzik severlerin beğenisini kazandı.

Ömer Öz'den cover şarkılar...

Ömer Öz,  geçtiğimiz Eylül ayında yayımladığı, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Barış Engürlü'ye  ait olan "Günah" adlı üçüncü  single çalışması ile müzik severlerin beğenisini kazandı.

Şu sıralar dördüncü single projesinin hazırlıklarına başlayan ve müzik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ömer Öz, bir yandan takipçilerinden gelen istekleri değerlendirerek cover şarkılar yorumluyor ve YouTube kanalında yayımlıyor.

Ömer Öz; YouTube kanalında cover şarkılar yorumlamaya devam edeceğini  ve  yakında yeni şarkısıyla tekrar müzik severlere buluşacağını sosyal medya hesabından ise takipçileriyle paylaştı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ömer ÖzBarış EngürlüGünahSingle
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