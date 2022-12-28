Ölüme mahkum edilen şair Andrea Chenier'i anlatan opera "perde" diyecek

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) tarafından Chenier'in hayatının sahneye uyarlandığı Andrea Chenier operası, bugün saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Eserin rejisörlüğünü üstlenen Recep Ayyılmaz, genel prova öncesinde yaptığı açıklamada, hazırlanan operanın, tarihinde belli formatlarda düzenlenmiş müzikal ve teatral anlamda bir dönemi yansıtan bir eser olduğunu söyledi.

İstanbul doğumlu şair Chenier'in operaya uyarlanmış hayatını sahneye taşıdıklarını aktaran Ayyılmaz, "Büyük bir prodüksiyon. Korosuyla, minik bir bale sahnesiyle, kalabalık solist kadrosuyla opera repertuvarının en önemli eserlerinden biri." dedi.

Ayyılmaz, eserin dört perdeden oluştuğunu ancak son iki perdeyi birleştirerek üç perde olarak sahneleyeceklerini, uzun bir çalışma sürecinin ardından hazırlıklarını tamamladıklarını anlattı.

Çalışmalarında "harmanlamanın" öne çıktığını kaydeden Ayyılmaz, "Bu eserde de 21'inci yüzyıldan 1789'a bakmayı tercih ettik. Hem dekor hem kostüm hem makyaj anlamında hem de mizansensel olarak, dramatik aksiyon adına, birebirlikten kimi kez uzaklaşarak, besteciye ve librettocuya bağlı kalmayarak kendi imzamızı atmaya çalıştık. Yani Türklerin 2023'e girerken 1789'a bakışını anlattık eserde." ifadelerini kullandı.

Andrea Chenier operası

İtalyan besteci Umberto Giordano'nun önemli eserlerinden olan Andrea Chenier operası, Fransız İhtilali döneminde idealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkum edilen şair Andrea Chenier'in kısa yaşam öyküsünü konu alıyor.

Recep Ayyılmaz'ın sahneye koyduğu eserde, orkestrayı dönüşümlü olarak Şef Raoul Grüneis ve Şef Sunay Muratov yönetecek.