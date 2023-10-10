Ölüm oyunu

Başrollerini İlker Aksum, Can Nergis, Melih Selçuk ve İlay Erkök’ün paylaştığı, dünyanın ilk Airsoft temalı aksiyon filmi “Oyun Bitti”nin fragmanı yayınlandı. Dehşet yüklü bir ölüm kalım savaşını beyazperdeye taşıyacak film, 27 Ekim’de “Bu sıradan bir oyun değil!” sloganıyla vizyona girecek. Dünyanın ilk Airsoft temalı aksiyon filmi olan “Oyun Bitti” seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımını Yakamoz Film’in, yapımcılığını Yakup Korkusuz’un üstlendiği iddialı film, 27 Ekim Cuma günü vizyona girecek. Başrollerini İlker Aksum, Can Nergis, Melih Selçuk ve İlay Erkök’ün paylaştığı “Oyun Bitti”nin fragmanı yayınlandı. Türk ve Rus Airsoft ekiplerinin ölüm kalım savaşını konu alan film, aksiyon sahneleriyle büyük heyecan yarattı.

YILIN EN İDDİALI FİLMİ

Yönetmenliğini Gökhan Arı’nın üstlendiği, senaryosunu Taner Şahin’in yazdığı aksiyon-gerilim türündeki “Oyun Bitti”nin oyuncu kadrosunda Abdül Süsler, Ali Oğuz Şenol, Nur Erkoç, Onur Yaprakcı, Bulut Genç, Doğaner Çıtak ve Oğuzhan Kansız da yer alıyor. Film, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgide yaşanan kıyasıya bir mücadeleyi beyazperdeye taşıyacak.

ADADA DEHŞET ANLARI

“Oyun Bitti”nin konusu şöyle: Airsoft oyunlarına meraklı Cenk, Cihan ve arkadaşları, bir Rus airsoft takımının kendileriyle para ödüllü bir maç yapmak istediklerini öğrenir. Teklifi kabul eden ekip, oyunun oynanacağı adaya gider. Ancak oyun başladıktan kısa bir süre sonra yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu fark ederler. Rus takımının elindeki silahlar gerçektir! Artık Rus takımı avcı, Cenk, Cihan ve arkadaşları ise avdır...

İŞTE FİLMİN FRAGMANI: https://we.tl/t-txXZYVoFnv