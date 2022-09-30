OKTAY KAYNARCA’DAN TÜRK KANSER DERNEĞİ İÇİN ANLAMLI BAĞIŞ
Ünlü isimler değerli eşyalarını Türk Kanser Derneği yararına Skyland HOM’da düzenlenecek benzersiz sergi için bağışlıyor…
Skyland HOM Dekorasyon Merkezi’nde 13-31 Ekim tarihlerinde beğenilere sunulacak “Ünlü Objeler Sergisi” için ünlü isimler anılarında yer eden değerli objelerini bağışlamaya devam ediyor. Türk sinema, müzik, dizi, sanat ve cemiyet dünyasının unutulmaz ismlerinin bağışlarıyla oluşacak Skyland HOM’daki sergiden elde edilecek gelir, Türk Kanser Derneği’ne bağışlanacak.
Proje için en son bağış ise ünlü sinema ve dizi oyuncusu Oktay Kaynarca’dan geldi. Oktay Kaynarca tarafından projeye bağışlanan “berjer” de hikayesi ve tarihi eskilere dayanan pek çok “ünlü obje” ile birlikte ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar ve Türkan-Nazan Şoray’ın yanı sıra Seda Sayan, Hamdi Alkan, Feyyaz Duman, Tan Sağtürk, Murat Boz ve aralarına yeni sanatçıların da katılacağı 20’ye yakın ünlü ismin hayatlarının bir döneminde kendilerinin kullandığı objelerden oluşacak sergi, 13 – 31 Ekim tarihleri arasında Skyland HOM Dekorasyon Merkezi’nde görülebilecek.
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