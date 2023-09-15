Okay Barış Yaz'ı Yeni Bir Şarkı ile Kapatıyor

Sezen Aksu'nun da sözel olarak katkıda bulunduğu şarkı "Kavga Etmeyelim" tüm digital platformlarda yayında!

Üç yıl önce Sezen Aksu'nun Okay Barış ile ortak prodüktörlüğünü yaptıkları "Artık Sevilmiyor Böyle" albümünden sonra single olarak şarkılarını kendi şirketinden çıkaran Okay Barış, birçok sanatçıya hazırladığı şarkılardan sonra sevenlerine şarkılarını sunmaya başlıyor.

Son dönemlerde yeni kurduğu stüdyoda daha fazla üretmeye başlayan Okay Barış, sözü ve müziği kendisine ait "Kavga Etmeyelim"i gün yüzüne çıkarıyor. Her zaman müzikal olarak bir sürü projede beraber çalıştığı Sezen Aksu şarkıya sözel olarak katkıda bulundu.