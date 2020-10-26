Okan Bayülgen’in ‘Harem Kabare’ Müzikali 31 Ekim’de Trump Sahne’de

Bu müzikli, eğlenceli komedi oyununda; Ödül Turan, Zeynep Köse, Ceren Taşçı, Deniz Bolışık, Gizem Dinç ve Aybüke Albere çok farklı ve eğlenceli kadın hikâyeleriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Şehrin koşuşturmasına ilaç gibi gelecek, tiyatronun sihirli dünyasında yer almanın mutluluğunu yaşatacak müzikal, izleyenlerin akşamına renk katacak.

Trump Sahne, kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında COVİD-19’a karşı tüm önlem ve tedbirlerini almış olarak kapılarını açıyor. Yüzde 100 taze hava ile iklimlendirilen 500 kişilik Trump Sahne’de seyirciler, birer sıra atlayıp üçer koltuk boş bırakarak oyunu izleyecekler. Girerken ateşleri ölçülecek olan izleyiciler, sürekli dezenfekte edilen salonda müzikali maskeli olarak izleyecek.