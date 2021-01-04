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Okan Bayülgen, Hayvan Çiftliği’ni Seslendirdi

İngiliz yazar George Orwell’in ünlü eseri Hayvan Çiftliği, Okan Bayülgen’in sesiyle Storytel’de.

Okan Bayülgen, Hayvan Çiftliği’ni Seslendirdi

Can Yayınları tarafından Celal Üster çevirisi ile yayımlanan ve en çok okunan kitaplar arasında yer alan Hayvan Çiftliği’nin baş kişilerini hayvanlar oluşturuyor. Bir çiftlikte yaşayan hayvanlar, kendilerini sömüren insanlara başkaldırıp çiftliğin yönetimini ele geçiriyor. Amaçları daha eşitlikçi bir topluluk oluşturmak olan hayvanlar arasında en akıllı olan domuzlar, kısa sürede önder bir takım oluşturuyor ama devrimi de yine onlar yolundan saptırıyor. Ne yazık ki insanlardan daha baskıcı ve daha acımasız bir diktatörlük kuruluyor. George Orwell, bu romanında tarihsel bir gerçeği eleştiriyor. Alt başlığı Bir Peri Masalı olan Hayvan Çiftliği, masalsı bir anlatımla yazıldı ama küçükleri eğlendirecek bir peri masalı değil, çarpıcı bir politik taşlama olarak tasarlandı.

Okan Bayülgen: ‘Orwell'in Hayvan Çiftliği "dinlemek" için harika! Böyle bir alışkanlığınız yoksa başlamak için en iyi tercih olabilir. Hayal gücünü uyandıran, ilham veren, çok iyi yazılmış, Türkçemize üstün bir şekilde çevrilmiş bu eseri bir çırpıda dinleyecek, dinlemekle kalmayacaksınız? Bu kısa romanla neler mi yapabilirsiniz? Dünyaya bakışınızı değiştirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla söyleşirken sürekli bu kitaptan örnekler verebilirsiniz. Orwell'in diğer eserlerini de merak eder okur ya da dinler böylece yaşadığınız çağı daha iyi anlamlandırabilirsiniz. Size kalmış. Pek bir çaba da gerektirmiyor. Ben bayıla bayıla okudum. Siz sadece dinleyeceksiniz. Ya da arkadaşlarla hep birlikte beraberce oturduğunuz gelecek güzel günlerde, bir arkadaş bu kitaptan söz eder, siz konuyu değiştirmek zorunda kalırsınız. Güzel sağlıklı bir yıl dileğiyle’ dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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