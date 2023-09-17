Oğuzhan Koç'un Ankara Başkent Millet Bahçesi Konseri Büyük İlgi Gördü

Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, dün akşam Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde sevenleriyle buluştu. "Yok mu?" ve "Yok" gibi hit şarkılarıyla dijital platformlarda sıkça yer bulan Koç, konserine katılan yüzlerce hayranıyla bir araya geldi.

Konserin başlamasından itibaren seyirciler sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Oğuzhan Koç'a olan ilgi ve hayranlık, sık sık tezahüratlarla da gösterildi. Sanatçı, etkileyici sahne performansı ve enerjisiyle Başkent Millet Bahçesi'ni dolduran izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser hakkında konuşan bir hayranı, "Oğuzhan Koç'un şarkıları hem ruhuma hem de kalbime hitap ediyor. Bugün burada olmaktan çok mutluyum," dedi.

Oğuzhan Koç, sosyal medya hesapları üzerinden de konserin ardından yaptığı paylaşımda, "Ankara, bana olan bu muhteşem ilgi için teşekkür ederim. Bir sonraki konserimizde görüşmek üzere," ifadelerini kullandı.

Sanatçının Ankara konseri, onun Türkiye genelinde devam eden turnesinin bir parçası olarak düzenlendi. Turne kapsamında birçok farklı şehirde konser verecek olan Oğuzhan Koç, hayranlarına müzik dolu anlar yaşatmaya devam edecek.