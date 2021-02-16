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OĞUZHAN KOÇ’TAN İBRAHİM BAŞARAN’A TAM DESTEK!

Oğuzhan Koç, Zeynep Bastık’ın kurduğu “Açık Koltuk” platformundan keşfettiği genç yetenek İbrahim Başaran’la yeni bir yola çıkıyor.

OĞUZHAN KOÇ’TAN İBRAHİM BAŞARAN’A TAM DESTEK!

Sözü ve müziği İbrahim Başaran’a ve tüm aranjeleri başarılı aranjör  Çağrı Telkıvıran’a ait olan albümde, Türk Pop Müziğinin popüler ismi Oğuzhan Koç  ilk prodüktörlük deneyimini yaşayarak genç yeteneğe destek verdi.

Müzik piyasasının güçlü şirketlerinden Hypers Music etiketiyle İbrahim Başaran’ın yaza doğru çıkarmayı planladığı albüm çalışması, ilk etapta YouTube’da Oğuzhan Koç’un kanalından 16 Şubat Salı itibariyle yayınlanmaya başlayacak ve her Salı yayınlanmaya devam edecek. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan KoçZeynep Bastıkİbrahim Başaran
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