OĞUZHAN KOÇ’TAN İBRAHİM BAŞARAN’A TAM DESTEK!

Sözü ve müziği İbrahim Başaran’a ve tüm aranjeleri başarılı aranjör Çağrı Telkıvıran’a ait olan albümde, Türk Pop Müziğinin popüler ismi Oğuzhan Koç ilk prodüktörlük deneyimini yaşayarak genç yeteneğe destek verdi.

Müzik piyasasının güçlü şirketlerinden Hypers Music etiketiyle İbrahim Başaran’ın yaza doğru çıkarmayı planladığı albüm çalışması, ilk etapta YouTube’da Oğuzhan Koç’un kanalından 16 Şubat Salı itibariyle yayınlanmaya başlayacak ve her Salı yayınlanmaya devam edecek.