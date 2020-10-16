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OĞUZ SARAL’IN, EMRE KAYA DESTEKLİ İLK SİNGLE ÇALIŞMASI “HEVES” TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA!

Oğuz Saral, bir süredir üzerinde hazırlık yaptığı EP-si çalışmasının çıkış şarkısı “HEVES” i müzik severlerin beğenisine sundu.

OĞUZ SARAL’IN, EMRE KAYA DESTEKLİ İLK SİNGLE ÇALIŞMASI “HEVES” TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA!

Sözü ve müziği Emre Kaya imzası taşıyan, aranjesi Osman Çetin’e ait olan “HEVES” şarkısının klip yönetmenliği ise Oğuz Saral üstlendi ve fotoğrafları İlker Uzunalan tarafından çekildi. "HEVES" kısa sürede radyo ve tvlerde en çok çalanlar listesinde yükselişe geçti.


Hedefin nedir ? Nereye vardıktan sonra tamam benim zirvem burası dersin ?



Hedefim tüm gönüllere girmek tüm insanların şarkılarımı kalpleriyle söylemelerine vesile olmak

Yaptığım işte ulaşılmaz değil ,her insanın bana rahat ulaşıp evlerinden biri gibi görmesi o zaman zirvedeyim diyeceğim ve bu benım ıcın en paha bıcılmez zırvedır.






Dünyada neyi değiştirmek istersin?



Dünyadan kötülüğü sonsuza dek kaldırmak isterim savaşların son bulmasını çocuklara ,hayvanlara ,insanlara eziyet taciz eden insanların o zihniyetlerini yok etmek isterdim kısacacası sevgi ve refah içinde yaşanacak bir dünya haline getirmek isterdim





Hangi ülkede yaşamak isterdin ?



Öncelikle elbette kendi ülkem dünyada eşi benzeri olmayan tek ülke 

Ama kendi ülken dışında neresi dersen 2. Seçenek olarak Norveç’te de yaşamak isterdim çünkü mutluluk oranın yüksek olduğu bir ülke sakin ve huzurlu yaşamayı çok seviyorum 





Sence en büyük servet nedir ?



En büyük servet benim için ailem , sağlığım , huzurum ve herşeye rağmen gülümsemek bence satın alınamayacak olan herşey insanın servetidir





Başarının sırrı nedir diye sorsam nasıl cevap verirsin ?



İnanmak ilk başta kendine güvenmek sonra güvendiğin insanlarla yola çıkmak yaptığın işe önce kendin inanmak yapma değil doğal olmak samimi olmak olduğun gibi davranmak saygı göstermek empati ile yaklaşmak yani kısacası doğru olmak o zaman zaten evren sana hak ettiğini verecektir






Kendinde sevmediğin bir özellik?



Kendimde sevmediğim en büyük özellik insanlara çok fazla güvenmek herkese çok fazla değer vermek yaptıklarını görüp düzeltmelerini beklemek anında tepki vermek yerine sabırla beklemek ve beklerkende kendimi yiyip bitirmek yani kısaca biraz daha sert olabilirdim bazı konularda bunuda belki zamanla aşabilirim diye düşünüyorum çünkü zaman geçtikçe büyüyorum büyüdükçede bazı şeylere tahammül edemiyorum






Unuttuğunuz yada hiç unutamadığınız birşey?




Unuttuğum tek şey çocukluğum hiç unutamadığım tek şeyde hayatım boyunca tek başına mücadele edip şuan sorunuza bir sanatçı olarak cevap vermek







Herkesin bilmesini istediğin bir hayat tecrüben varmı ?



Evet tecrübeden fazla ne varki hayallerimi kurarken olumsuz yorum yapan şevkimi kıran alaycı tavırlarla caydırma politikası yapan bir çok insanla karşılaştım hiç bir zaman onları  duymadım herzaman kalbimin sesini dinledim gitmek istediğim yoldan vazgeçmedim ve şunu anladım HERKES KONUŞUR AMA HERKES BAŞARAMAZ 

İşte bu tecrübem bu yolda ilerleyen kardeşlerime sevenlerime yararlı bır örnek olsun inandığı yoldan asla vazgeçmesinler pes etmesinler!





Bir şeyin orjinaline sahip olsaydınız bu ne olurdu ?


Evet bu soruya bır çok cevap verebılırım ama benım ıcın  ılk sırada 

Çanakkale savaşında savaşan bır tek askerımızın bıle kalmadığı ona rağmen en son askerımızın sehıt olmadan ağaca astığı 57.alayın orjınal sancağı olurdu.

Her düşündüğümde tüğlerim diken diken eden ,

çok etkilendiğim tarihi bi olaydır

Hayattaki en büyük fobin nedir?

En büyük fobim yükseklik

Aşırı korkarım dizlerimin bağı çözülür hatta bazen gece uykudan bile sıçrarım yüksekten düştüğümü zannedip 

Ama enterasan bişe var sadece uçaktan korkmuyorum oda galiba uzun yol kahrından nefret ettiğim için çok sabırsızım buda uçağı sevmeme neden oluyor korkularımı sabırsızlıkla yeniyorum tabiki bu fobimin uçak dışında değişeceğini düşünmüyorum

Anahtar Kelimeler:
OĞUZ SARALHEVESEMRE KAYAOsman Çetinİlker Uzunalan
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