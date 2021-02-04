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OGÜN SANLISOY “YAŞAMAYA DEVAM” DİYOR

Ogün Sanlısoy, beklenen yeni albümü “Yaşamaya Devam” ile dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

OGÜN SANLISOY “YAŞAMAYA DEVAM” DİYOR

5 Şubat’ta Sony Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanacak ve 11 şarkının yer aldığı albumde Ceylan Ertem düetinin yanı sıra bir de müziği Melih Kibar’a, sözleri Çiğdem Talu’ya ait olan Hep Böyle Kal şarkısının yeniden yorumu yer alıyor. Çıkış şarkısı Kaldım İstanbul’da ile de dikkatleri üzerine çekecek sanatçı, akustik Rock soundun, geleneksel Türk sazları ile harmanlanmış bir versiyonu sunuyor.

Ogün Sanlısoy, salgın döneminde her şeyin durduğu, değiştiği ve yeni düzenlemelere geçildiği bir zamanda, evlerimize kapandığımız bir dönemde bu albümün oluştuğundan söz ediyor: “Konserlerimizin bittiği, sahne ve seyircimizden uzak kalmak  zorunda olduğumuz bu zor dönemde, beden ve ruh sağlığımızı korumaya çalışmak pek kolay olmadı.Fakat her zaman olduğu gibi yine müzik koştu imdadımıza. 2020 yılının ilk aylarında çalışmaya başladığım ekip arkadaşlarımla, yeni bir elektrikli albüm yapma düşüncesi vardı kafamda.Daha sonrasında da  akustik bir albüm yapma fikri vardı. Fakat yeni oluşan şartlar ve yasaklar akustik projeyi öne almama sebep oldu.”

 Yedisi yeni, dördü eski şarkıların akustik versiyonu olan ve 11 şarkıdan oluşan “Yaşamaya Devam” albümünün prodüktörlüğünü Ogün Sanlısoy üstlendi. Davulda Alpay Şalt, bas gitarda Cem Gürel ve gitarda Fırat Öz’ün ana gövdesini oluşturduğu albümün koordinatörlüğünde ise Serap Dirican yer aldı. Kayıtları Babajim Stüdyoları’nda gerçekleştirilen albümde bir şarkıda piyanosuyla Dengin Ceyhan, vurmalı çalgılarla Cengiz Ercümer, çellosuyla Çağ Erçağ,  kemanıyla Veysel Samanlıoğlu, ud ve cümbüşü ile Fatih Ahıskalı, ukulelesi ile Metin Türkcan, akordiyon ve buzikisi ile Ozan Tügen dikkat çekiyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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