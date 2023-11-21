Bugüne kadar 860 bini aşkın çocuk ve gence müzede sanat eğitimi sunan İstanbul Modern, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere özel hazırladığı öğrenme programını başlatıyor. “Öğretmenler için Müze Kılavuzu” adlı yeni program, öğretmenlerin müzeyi bir öğrenme mekânı olarak kullanmalarını sağlıyor.

İstanbul Modern’in öğretmenlerin profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirdiği “Öğretmenler için Müze Kılavuzu” programı, müzede sanat yapıtlarını incelemeye, keşfetmeye ve yorumlamaya odaklanan içeriklerle öğretmenlerin ders programlarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

“Öğretmenler için Müze Kılavuzu” eğitim programı, İstanbul Modern’in koleksiyonundan ilhamla, öğrencilerin eğitim düzeylerine göre hazırlanan dört farklı müze kılavuzunu, bu kılavuzların uygulanmasında öğretmenlere yol gösteren öğretmen atölyelerini ve öğrenciler için hazırlanan “Müze Günlüğüm” başlıklı sınıf etkinlik önerilerini içeriyor.

Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenler, İstanbul Modern’e kayıt yaptırarak kılavuzlara erişebiliyor. Öğretmenler, kılavuzlar aracılığıyla, okulda işledikleri kavramları yapıtlar üzerinden analiz eden içerikler yardımıyla sınıfta öğrencilerin yaşayarak öğrenme deneyimini güçlendirebiliyor.

860 bin çocuk ve gence ücretsiz sanat eğitimi

Müzenin kurulduğu ilk günden bu yana sanat eğitimine verdiği önemi dile getiren İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, 19 yılda 860 bin çocuk ve gence müze çatısı altında ücretsiz sanat eğitimi sunulduğuna dikkat çekti. Eczacıbaşı şöyle devam etti:

“Yüzde 90’ı devlet okullarından gelen öğrencileri, müzede sanatçı ve yapıtlarla bir araya getirmeyi ve sanat aracılığıyla yaratıcılıklarını geliştirmeyi son derece önemsiyorum. Öğretmenlerimize yönelik hazırladığımız kılavuzlar aracılığıyla hem onların gelişimlerine katkı sağlamayı hem de öğrencilerine farklı bir öğrenme deneyimi sunmalarını amaçlıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerimize armağan edeceğimiz bu kılavuzlar, çağdaş bir müzenin aynı zamanda bir eğitim kurumu olabileceğini bir kez daha gösteriyor” dedi.

Müfredatı inceledik

İstanbul Modern Eğitim Direktörü Neslihan Varol, öğretmenler için kılavuzu hazırlarken okul öncesinden lise sona kadar olan müfredatı detaylı olarak inceleyip bir yıl üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Varol, “Öğretmenler için Müze Kılavuzu’nu hazırlarken öğretmenlerimiz de bizleri yönlendirdi. Örneğin 10 yaşından sonra soyut, kavramsal düşünebilme becerileri gelişmeye başlar. Bu yaş grubuna özel hazırladığımız kılavuzda, ‘soyut’, ‘soyutlama’ gibi kavramların müzede ve yapıtlarda neye karşılık geldiğini görmelerini amaçladık. Lise öğrencilerine yönelik figüratif sanat çalışmaları üzerinden ‘gerçekçilik’ kavramını inceliyoruz. Sanat yapıtlarının yorumlanması, tartışılmasına yönelik bilgileri aktarmaya çalıştık. Gençlere empati ve sanatsal ifade becerilerini güçlendiren içerikler sunduk” dedi.

Müze Kılavuzları

Öğretmenlerin müzede öğrencileriyle gerçekleştirebilecekleri bulmacaları, drama etkinliklerini ve soru-cevap yöntemiyle öğrenme deneyimlerini içeren müze kılavuzları, İstanbul Modern koleksiyonundaki sanatçı ve yapıtlarından ilham alıyor.

Öğrencilerin eğitim düzeylerine göre dört farklı tema içeren Müze Kılavuzları, ana sınıfı öğretmenleri için “Şekiller ve Renkler”, ilköğretim 1–4. sınıf öğretmenleri için “Çağdaş Sanat”, ilköğretim 5–8. sınıf öğretmenleri için “Soyut Mu, Somut Mu?” ve ortaöğretim 9–12.sınıf öğretmenleri için “Modern Figüratif” kavramlarına odaklanıyor.

Öğretmenlere özel atölyeler

İstanbul Modern, öğretmenlerin, müze kılavuzlarını etkin biçimde uygulamalarını sağlamak için her yıl özel eğitim öğretmenleri de dahil olmak üzere 150 öğretmene yol gösterecek atölyeler de düzenleyecek.

Öğrenciler için Müze Günlüğüm

Müze kılavuzlarına paralel geliştirilen “Müze Günlüğüm” ise öğrencileri müze deneyimine hazırlayan ve müzede öğrenilen bilgileri pekiştiren sınıf etkinlik önerilerini içeriyor. Öğrenciler müze günlüklerine, sanat çalışmaları hakkındaki fikirlerini yazabilir, geliştirdiği yaratıcı fikirlerini çizebilir ya da hayal güçlerini yansıtabilir.

İstanbul Modern'den öğretmenlere müze keyfi

Öte yandan İstanbul Modern 24 Kasım Cuma günü tüm öğretmenlere ücretsiz olacak. Öğretmenler bu özel günde müzenin koleksiyon sergisi “Yüzen Adalar” başta olmak üzere “Nuri Bilge Ceylan: Başka Bir Yerde”, kadın sanatçıların yapıtlarının yer aldığı “Hep Buradayız” ve “Renzo Piano: Yerin Ruhu” sergilerini gezebiliyor.