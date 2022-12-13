ÖĞRENCİLERDEN, KADINA ŞİDDETE YÖNELİK RESİM SERGİSİ

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler öğrencileri kadına şiddete dikkat çekmeyi amaçlayan bir proje hazırladı. Proje kapsamında alanında uzman ressam Tülay Korkudan, Funda Ay ve Leyla Başlı ile çalışan Halkla İlişkiler alanı “şiddetin etkilerini sanat yok eder” dedi ve şiddet mağduru kadınlar için resim yaptılar. Ülkemizin önemli sorunlarından olan kadına şiddet konusunda sosyal bilinç oluşturmayı hedefleyen resim sergisine Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüsamettin KAPLAN, Limak Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce ve Milli Eğitim camiasından birçok isim katılım sağladı.

Halkla İlişkiler Öğrencileri “Şiddetin Ateşini Sanat Söndürür” dedi

Teyyare Kültür Merkezinde yapılan resim sergisi için proje koordinatör öğretmenleri Ayşenur Aksu ve Alim Ataş: “Proje çalışmaları kadına şiddetin ülkemizde yaşanan istatistiklerini anlatan brief çekimleri ile başladı. Öğrencilerimiz ve ressamlarımızı bir araya getirerek önce “sanatın iyileştirici gücü” üzerinde söyleşi yaptık ardından şiddetin etkilerini yok etmeye yönelik atölyemizde resimler yaptık. “Ağaç yaşken eğilir dedik” ve öğrencilerimizde sosyal farkındalık yaratmaya çalıştık” dedi.

Kadına Şiddete Çocuklarımızı Sanata Yönlendirmek Bir Çözüm Olabilir

Ülkemizde her yıl çok sayıda kadın fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalıyor. Yeterli ve doğru eğitim ile şiddete eğilim gösteren bireylerin farklı alanlara yönlendirilerek şiddetin varlığını azaltmak mümkün. Bunlardan biri de sanat! Sanat bireyin ruh halini, duygu ve düşüncelerini geliştirebilmede önemli etkiye sahip. Yapılan araştırmalar da sanatın bireyi iyileştirmede bir gücü olduğunu bizlere gösteriyor.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz: “Günümüzde kadına şiddet çokça tartışılan ancak bir türlü çözüme kavuşturulamayan ve sürekli de kanayan bir olgudur. Şiddeti kınasak da şiddetin varlığını kabul etsek de kadına yönelik şiddet maalesef ki artarak devam ediyor. Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak her yıl toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda sosyal sorumluluk projeleri yapmaya çalışıyoruz. Bu sene kadına yönelik şiddetin arttığını gözlemleyen öğrencilerimiz şiddetin azalması konusunda bir farkındalık yaratmak istediler. “Kadına şiddet nasıl azalır” dediler ve böyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi ortaya çıkardılar. Projeye destek veren öğretmenlerimiz Alim Ataş ve Ayşenur Aksu başta olmak üzere değerli ressamlarımız Tülay Korkudan, Funda Ay, Leyla Başlı ve kıymetli halkla ilişkiler öğrencilerine teşekkür ediyorum “dedi.

Projenin tüm çalışmaları bir hafta süreyle Teyyare Kültür Merkezinde sanatseverler için sergilenecek.