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Nurseli İdiz’i Görsem Ümüğünü Sıkarım

Ünlü menajer ve iletişim danışmanı Özgür Aras, Hangar TV YouTube kanalında Can Bozoklar’ın hazırlayıp sunduğu Dilimi Tutamadım isimli programa konuk oldu.

Nurseli İdiz’i Görsem Ümüğünü Sıkarım

1999 yılında kaybettiğimiz yakın dostu Ajlan Büyükburç’tan bahsederken gözyaşlarını tutamayan Özgür Aras, kendini kötü hissedince çekime ara vermek zorunda kalındı. Çekime kaldığı yerden devam etmek isteyen Özgür Aras bir kez daha gözyaşlarına hakim olamadı.

Ajlan’ı kaybettikten sonra çok zor günler yaşadığını dile getiren başarılı iletişim danışmanı o dönemde insanların gitmemesi için paçalarına yapıştığını söyledi.

Gençliğini ve bu sektöre nasıl girdiğini anlatan Özgür Aras, Süleyman Demirel ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini sözlerine ekledi. Programda hayatı boyunca affedemeyeceği tek kişinin Nurseli İdiz olduğunu ve “Getirseler onun ümüğünü sıkarım.” diyerek kızgınlığını belirtti.

Başarı hikayesi ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Özgür Aras’ın konuk olduğu Dilimi Tutamadım, 23 Eylül Çarşamba günü saat 12:00'da Hangar TV YouTube kanalında yayında.

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