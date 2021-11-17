NURCHENL’in SOYUT RESİM SERGİSİ

Soyut çalışmaları ile son yıllarda öne çıkan sanatçılardan NurchenL 18 ,24 Kasım tarihleri arasında Nişantaşı Art212 sanat galerisinde Nothingness (Hiclik) adlı sergisi ile sanatseverler ile eserlerini buluşturacak.

Özgün ve renkleri dans ettiren resimleri,

Art&Light

özel tasarım

Vintage çantaları,

özel kumas dekorları

ile fark yaratan NurchenL, sanatçı ve sanatseverlerin beğenisine sunuyor özel kolleksiyonunu.

Sanatçının eserleri yurtici ve yurtdisinda koleksiyonerler tarafından ilgi ile izlenmektedir,Özellikle kullandığı renkler ve bu renklerin dansı seçtiği temalar ve eserlerinden büyük ilgi uyandirmaktadir,

Hayat yolculuğunun ,birikim ve deneyimlerini tuallerde dans ettirmesi ilgi ile izlenmektedir.

Yaratıcılığını sadece tuallerde değil tasarım olarak bu sergisinde ziyaretçilere sunmaya hazırlanmıştır,

Sanat ve kişisel danışmanlığını ise Ayşen Laçinel yürütmektedir.

Sanatçı bundan sonraki planlarında pandemi nedeni ile daha önceden planlanan ve ertelenen yurtdışındaki sergilerine devam edecek ve sırasıyla Fransa, İtalya, Amerika, Rusya, Dubai, Qatar sergi ve programları bulunmakta.