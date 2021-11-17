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NURCHENL’in SOYUT RESİM SERGİSİ

18 KASIMDA SAAT 18’deki AÇILIŞ KOKTEYLİ İLE ART 211 NİŞANTAŞI’nda SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR.

NURCHENL’in SOYUT RESİM SERGİSİ

Soyut çalışmaları ile son yıllarda öne çıkan sanatçılardan NurchenL  18 ,24 Kasım tarihleri arasında Nişantaşı Art212 sanat galerisinde Nothingness (Hiclik) adlı sergisi ile sanatseverler ile eserlerini buluşturacak.
Özgün ve renkleri dans ettiren resimleri, 
Art&Light 
özel tasarım 
Vintage çantaları,
özel kumas dekorları
ile fark yaratan NurchenL, sanatçı ve sanatseverlerin beğenisine sunuyor özel kolleksiyonunu.
Sanatçının eserleri yurtici ve yurtdisinda koleksiyonerler tarafından ilgi ile izlenmektedir,Özellikle  kullandığı renkler ve bu renklerin dansı seçtiği temalar ve eserlerinden büyük ilgi uyandirmaktadir,
Hayat yolculuğunun ,birikim ve deneyimlerini tuallerde dans ettirmesi  ilgi ile izlenmektedir.
Yaratıcılığını sadece tuallerde değil tasarım olarak bu sergisinde ziyaretçilere sunmaya hazırlanmıştır,
Sanat ve kişisel danışmanlığını ise Ayşen Laçinel  yürütmektedir.

Sanatçı bundan sonraki planlarında pandemi nedeni ile daha önceden planlanan  ve ertelenen yurtdışındaki sergilerine devam edecek ve sırasıyla Fransa, İtalya, Amerika, Rusya, Dubai, Qatar sergi ve programları bulunmakta.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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