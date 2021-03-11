NÜNÜ “KAPILDIM GİTTİ” DİYOR!..

Geçtiğimiz yıl yayımlanan konsept çalışması “Hikayesi Var” ile büyük beğeni toplayan sanatçı; kıpır kıpır yeni şarkısı “Kapıldım Gitti” ve eşsiz yorumuyla baharı selamlıyor.

Müziği anonim bir Balkan türküsü olan ve Nükhet Duru’nun buğulu sesiyle öne çıkan şarkının sözleri Şebnem Sungur’a, düzenlemesi ise Cenk Erdoğan’a ait.

Çok yakında “Kapıldım Gitti”nin video klibini de müzikseverlerle buluşturacak olan sanatçı, şarkının yaratım sürecini ve kendisi için ne ifade ettiğini ise şöyle özetliyor:

“‘Kapıldım Gitti’ uzun zamandır hayata geçirmek istediğim çok eski bir Balkan türküsü aslında. Hatta Şebnem Sungur’a heyecanla götürüp söz yazmasını rica ettiğimde 2017 yazındaydık. Demlendi demlendi, bu baharı bize müjdeleyen bir zamanda ortaya çıktı. Bence kıpır kıpır, cıvıl cıvıl, heyecanlı bir şarkı oldu. Söylerken çok eğlendim, dinleyicinin de keyifle eşlik edelebileceğini düşünüyorum.”