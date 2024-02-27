NOBEL YAYINCILIK’TAN YENİ BİR KİTAP MARKA SEVERLERLE GİRİŞİMCİLERLE BULUŞTU!

Prof. Dr. Aykan Candemir, Dr. Damla Aktan ve Dr. Evrim Derinözlü’nün editörlükleri doğrultusunda yaklaşık bir yılda hazırlanan kitap aynı zamanda ders kitabı niteliğinde. Kitabı hazırlarken en önemsedikleri şeyin yaratıcı, samimi, akıcı bir dil ve bütünlük olduğunu ifade eden editörler, kitabın standart marka kitaplarından en önemli farkının içinde marka tescil sürecinin adımlarının da açıklayıcı bir şekilde içermesi olduğunu belirtti.

“Girişimci, o ilk adımı ne olursa olsun atabilen kişidir. Bir heyecana uyanmak, yeni ve belki hiç gerçekleştirilmemiş bir fikir bulmak, onu ortaya koyup uygulamak ve devam ettirmek girişimciliğin çıkış noktasıdır. Marka ve markalaşma süreci ise varacağınız son noktaya giden yolu ve sadece size ait olan yolculuğunuzu anlamlandıran yol haritanızdır.



Kimileri işsizliğine bir çare, kimileri yalnızlığına yoldaş, kimileri ise hayallerine bir yol hayal ederek kurar kendi markasını… Ve hiç kimse sizin kadar bağlanamaz markanıza. Çünkü hiç kimse sizin kadar yaşayarak yaratmaz. Yol uzun ve zor olsa da, o yolu bilgi, teknoloji, inovasyon ve deneyimlerinizle ilmek ilmek işlerseniz, önünüzde hiçbir zorluk duramaz.



Yalnızca hayallerinize değil, emeklerinize de ortak olacak yol arkadaşları seçin. Varmak istediğiniz noktaya kararlılıkla yürürken gözünü kırpmadan sizinle gelebilecek insanlar olsun yanınızda.



Bu kitapta, hayallerinize giden yolda, henüz hiç tanımasanız da size güç verecek alanında uzman insanlar var. Her biri sizin yolunuzu aydınlatacak bilgileri olabilecek en sade ve eğlenceli, en verimli şekilde size aktarmak için çabaladı. Markalaşma yolculuğunun her adımını, en baştan en sona dek örneklerle açıklayan bu kitap, Türkiye'de bir ilk. Adeta konuşurcasına bir anlatıya sahip olan bu marka el kitabı kafanızdaki soru işaretlerini çözmekle kalmayacak, aynı zamanda hayallerinize giden yolda sizin için vazgeçilmez bir başucu rehberi olacak.



Bizim bir hayalimizle başlayıp bugün yolumuzu sizinle kesiştiren bu kitap sayesinde, hayallerinize bir ucundan dokunabilmek ve bir gün bir yerlerde tanışabilmek dileğiyle…

Yolunuz açık olsun!”

Kitap tüm online seçkin kitabevlerinde satışa sunuldu.