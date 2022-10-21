NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYI DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN ÇIĞIR AÇAN KİTAP: MASUMİYET NEDİR VE NASIL GERİ KAZANILIR?

Tüm dünyada büyük bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar, bu kitapta “Masumiyet” konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor.

Dünyaca ünlü yazar Akif Manaf, eserde masumiyet üzerine önemli tespitler yapıyor ve şunları söylüyor:

Masumiyet, saflığın nihai halidir. İnsan ruhu hep ebedi yuvayı arar ve masumiyet bu yuvaya dönüş biletidir. Çekilen bütün acılar masumiyet kaybının sonucudur. Gerçek şu ki yeryüzünde hiç kimse masum değildir.

Masumiyeti bulmak için herkese tekâmül yoluna koyulmak gibi bir fırsat sunulmuştur. Yol, masumiyet arayışında bir bilinçlilik halidir. Tekâmül sayesinde bilinçlilik yükseldiğinde masumiyet çiçeği açmaya başlar.

Dökülen bütün gözyaşları kaybolmuş masumiyet içindir. Herkes ebedi özünde farkında olmadan sürekli masumiyeti taşıyor. Ebedi özdeki masumiyet herkesi hayat boyunca besliyor ve bir gün dışarıya taşmayı bekliyor.

Aslında masumiyet hiç kimsenin bilmediği ve herkesin unuttuğu varoluşsal bir sırdır. Bu sırrın hatırlanması için ilk adım aramak, ikinci adım aydınlanmak, üçüncü adım tekâmül etmek, dördüncü adım zekâyı uyandırmak, beşinci adım farkındalığı yükseltmek, altıncı adım ebedi öze merkezlenmek ve yedinci adım masumiyeti geri kazanmaktır.

Masumiyet herkeste var olan varoluşsal bir özelliktir. Fakat dünyevi yaşamda bu özellik her geçen gün erimektedir. Masumiyet nerede aranmalıdır? Bedenin içindeki ebedi özde. Peki, kimde aranmalıdır? Masum bebeğin gözlerinde.

Bazen insan çocukluğunu özler ama ne özlediğini tam da bilmez. Peki, nedir o özlenen şey? Özlenen şey masumiyettir çünkü masumiyet nedensiz coşkuya, hazza ve mutluluğa neden olur. İşte insan o nedensiz mutluluğun temelindeki masumiyeti özler.

Tekâmül bir masumiyet yağmurudur ve bu yağmur sonucu yüreklerde masumiyet çiçek açar. Masumiyet çiçeği insanın canına can, aşkına aşk, şefkatine şefkat, kahkahasına kahkaha, bilgeliğine bilgelik katar.

Kitaptan başlıklar:

Bu kitabı okuyan insan, “masumiyet” konusundaki bütün sorularına cevap bulacaktır!

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Masumiyet bozulması nedir?

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Masumiyet sırrı nedir?

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Masumiyet yolu nedir?

Masumiyet hazinesi nedir?

Masumiyet gücü nedir?

Masumiyet sihri nedir?

Masumiyet mutluluğu nedir?

Bu ve bunun gibi sorular artık cevapsız kalmayacak!

Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin, Bilgelik, Yol ve Duygu gibi insana dair hemen her konuda 85 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor.

Elinizden düşüremeyeceğiniz, tek solukta okunacak gerçek bir başucu kitabı olan “Masumiyet Nedir ve Nasıl Geri Kazanılır?”, masumiyet konusundaki doyurucu anlatımıyla, okuyucunun kafasındaki tüm sorulara yanıt bulmasını sağlıyor. Mutlaka okuyun.