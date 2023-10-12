Nilgün Belgün ile Aşk ve Komedi 11. yılına merhaba dedi

Usta sanatçı Nilgün Belgün’ün hayat hikayesinden ve anılarından yola çıkarak sahnelediği ‘Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi’ isimli müzikli danslı gösterisi, 11. yılında geçtiğimiz akşam Trump Sahne’de izleyiciyle buluştu.

Nilgün Belgün'ün büyük ilgi gören İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi isimli kitabından sahneye uyarlanan müzikli danslı gösteride, sanatçı; hayatını, anılarını, yaşadıklarını, şarkılar ve danslarla kimi zaman hüzünlü kimi zaman kahkahalar eşliğinde anlatarak seyircileri ile buluşuyor.