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Nilay Dorsa sahne büyücüsü

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Nilay Dorsa sahne büyücüsü
Güzel şarkıcı Nilay Dorsa, son tekli çalışması “Aynen” müzik severler tarafından büyük ilgi ile karşılanınca semeresini de görmeye başladı.

Tekli çalışmasının ardından ilk sahnesini Çankırı, Şabanözü’nde Ernamaş makine tic. ve san. AŞ tarafından düzenlenen Erna festte Şaban özü belediyesi Mehmet Ali Şahin ilçe stadında, 2500 kişinin katılımıyla gerçekleştirdi. Enerjisi ile kendisine hayran bırakan Nilay Dorsa, büyük ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Henüz eserinin yeni olmasına karşın, “Aynen” isimli şarkıya eşlik eden izleyiciler karşısında sahnede coşan Nilay Dorsa, performansıyla büyüledi. Konserin ortalarında sahneden inip seyircilerle dans edip göbek atan sahne büyücüsü Nilay Dorsa “Ben içimden geldiği gibiyim isteğimi arzumu o an yaşarım, sahne başarımda bundan hayat doluyum yaşamayı, eğlenmeyi, eğlendirmeyi seviyorum, bir sihrim varsa budur” dedi. Sahnelerin, büyülü kızı Nilay Dorsa, son tekli çalışması “Aynen” başarısıyla dur durak bilmeyecek gibi görünüyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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