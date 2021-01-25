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Nihal Ateş "Vıttırı Vızzık Adamlar" adlı eserine klip çekti

Söz ve müziği Hilmi Şahballı ya ait olan “vıttırı vızzık adamlar”adlı eseri Ses Sanatçısı Nihal Ateş, bu zorlu süreç de sevenlerinin ve dinleyicilerinin beğenisine sunacak.

Nihal Ateş "Vıttırı Vızzık Adamlar" adlı eserine klip çekti

Yönetmenliğini Serhat Güldük’ün yaptığı klip son yılların en komik video klibi oldu.

Dünya’nın ve Ülkemizin son bir yıldır çok sıkıntılı günler yaşadığını bu kliple biraz olsun müzikseverlerin yüzünü güldürmeyi istemiş.

Nihal Ateş “Bu projeye başladığımız zaman insanların gülmeye, eğlenmeye, ihtiyaçları olduğunu düşünerek başladık. Çok keyifli ve eğlenceli bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Her yapılan iş de mutlaka eleştiri alınır bizde aldık tabi ki. Dedi..

Yapılan eleştirilere ise "Halk ozanlarımız böyledir sözü ortaya söylerler herkes payına düşeni alır, Vıttırı vızzık denilince herkesin kafasında farklı düşünceler oluşacağı kesin…

Bir hafta sonra sosyal medyada ve müzik kanallarında yayınlanması düşünülen “Vıttırı vızzık adamlar” müzik klibi anlatıldığı gibi eğlenceli olduğuna izleyenler daha iyi karar verecek..

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Nihal Ateş
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