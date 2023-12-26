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"Nefes-Yer Eksi İki" hafta sonunun en çok izlenen yapımı oldu

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"Nefes-Yer Eksi İki" hafta sonunun en çok izlenen yapımı oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin zorlu ve çetin şartlarında 1993 yılında kesişen hayatları konu alan TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki", gerçek hikayelerden izler taşıyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Nefes-Yer Eksi İki" vizyona girdiği ilk hafta sonu 109 bin 565 seyirciyle haftanın en iyi açılış yapan filmi, ikinci hafta sonu ise 83 bine yakın seyirci sayısıyla en çok izlenen film oldu.

Filmin başrollerini Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci ve Arda Anarat paylaştı.

Sinema salonlarında ilk 10 günde 300 bine yakın kişi tarafından izlenen yapım, iki bin metre yükseklikteki bir karakoldaki Mehmetçiklerin zorlu mücadelesini konu alıyor.

Yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş'un, yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu'nun üstlendiği filmin senaryosunu ise Hakan Evrensel kaleme aldı.

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