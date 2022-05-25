Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 39. yılında kabri başında anıldı

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 39. yılında çeşitli etkinliklerle yad ediliyor.

Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada Necip Fazıl Kısakürek'in fikri, eserleri, hayat mücadelesiyle bir devrin önde ve öncü şahsiyetlerinden olduğunu söyledi.

Kısakürek'in sadece kendi çevresinde değil, Türkiye'deki gençler başta olmak üzere geniş kitleler üzerinde etkili olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Üstelik onun tesir halkası her yaş ve eğitim grubuna, ülke yönetimindeki en zirve noktaya ulaşacak kadar derin ve belirleyici olmuştur." dedi.

"Necip Fazıl'ı ayıran en önemli özelliği mücadele adamı oluşudur"

Necip Fazıl'ın büyük bir şair, yazar, mütefekkir olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ama tarihi bütünlüğümüz içerisinde baktığımızda bizim başka büyük şairlerimiz, yazarlarımız ve ediplerimiz de bulunmaktadır. Necip Fazıl'ı benzerlerinden ayıran en önemli özelliği onun bir mücadele adamı, bir eylem insanı oluşudur. Bir zihniyet dünyası inşa etme gayretidir. Yaşadığı zaman diliminde horlanan, ezilen insanların sesi oluşudur."

Necip Fazıl'ın şiirleri, denemeleri, hikayeleri, tiyatroları ve tarih yazılarının önemini vurgulayan Yılmaz, "Bütün bunları daha anlamlı kılan onun sözünün mücadelecisi, fikrinin savaşçısı oluşu, bu mücadelede çok geniş kitleleri etrafında toplayabilmesi, onlara öncülük edebilmesi ve bu ruhu onlara kazandırmasıdır." şeklinde konuştu.

Senelerdir bitmek bilmeyen bir hasret ve ardı arkası kesilmeyen bir muhabbetle anılan usta şairin 39. vefat yılının özel bir öneme sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları aktardı:

"Üstat Kısakürek, 'Gençler Ayasofya mutlaka açılacaktır ve cami olacaktır.' demişti. Ayasofya açıldı, cami oldu ve bu sene üstadın hatim duası Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yapılacak. Yarın ikindi namazını müteakiben onun bu büyük müjdesinin bir hatırası olarak Ayasofya Camii'nde hatim duasını yapacağız. İnanıyorum ki bundan sonra üstadı anmalar devam edecek ama 39. sene, bu hatim duasıyla ayrı bir yere sahip olacaktır."

"Modern çağın Yunus Emre'si Necip Fazıl'dır"

Yazar ve şair Mustafa Özçelik, Kısakürek'in kendisi de dahil pek çok kişinin üzerine hakkı bulunduğuna dikkati çekerek, "O, çok zor şartlarda dilimiz, dinimiz, kültürümüz, medeniyetimiz adına bir şair ve fikir adamı olarak çok büyük bir mücadele yürüttü. Bu mücadele ile Türkiye bugünlere geldi." dedi.

Necip Fazıl'ın, kitapları, çıkardığı mecmualar, kurduğu dernekler vasıtasıyla bütün bir Anadolu'yu mektep yaptığını ve nesillerin onun eserleriyle yetiştiğini ifade eden Özçelik, "Necip Fazıl her dem anılması, hatırlanması, eserlerinin yeni nesillerce de okunması gereken bir isim. Çünkü büyük isimler, birleştirici değerlerdir. Eğer her nesil onları okursa ortak bir duygu ve düşünce zemini oluşur." değerlendirmesini yaptı.