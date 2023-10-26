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Ne Gemiler Yaktım dizisi yakında ekranlarda

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Ne Gemiler Yaktım dizisi yakında ekranlarda
Ay Yapım’ın Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak yeni dizisi ‘Ne Gemiler Yaktım’ için hazırlıklar hızla devam ediyor.

Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil’i buluşturan dizinin okuma provası gerçekleşti.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunda Banu Kiremitçi Bozkurt’un imzası olan ‘Ne Gemiler Yaktım’ dizisi yakında Show TV’de başlıyor. Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil’i buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda ise Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler yer alıyor. Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu okuma provasında ilk kez bir araya geldi.

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Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’, iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan’ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay’ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan’ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

‘Ne Gemiler Yaktım’ yakında Show TV’de...

Kaynak:Haber Kaynağı

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