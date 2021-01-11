Nazan ‘dan Gülben ‘e !

Gülben Ergen albüme adını veren söz ve müziği Kubilay Karaca’ya düzenlemesi Berk Sabah'a ait olan ‘Seni Kırmışlar’ a Metin Arolat yönetmenliğinde çektiği kliple ile Youtube trend videolar listesine girerek adından sıkça söz ettirirken ünlü şarkıcı Nazan Öncel ‘in sosyal medya hesabından “Günün Şarkısı Gülben’den gelsin” notlu ile mutlu oldu.

Sanat dünyasından da bir çok ünlü ismin şarkısını paylaşarak destek verdiği Gülben Ergen “Seni Kırmışlar” albümü ile müzik marketlerde en çok satan albümler arasında 1’nci sırada.