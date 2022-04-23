NASA'nın 50 yıllık deneyiminin yer aldığı sergi Gaziantep'te açıldı
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) 50 yılı aşkın uzay çalışmaları ve deneyimlerini yansıttığı "Space Adventure Sergisi" Gaziantep'te açıldı.
KÜLTÜR-SANAT 23.04.2022, 23:03
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Müzeyyen Erkul Bilim Merkezinde törenle açılan ve 4 yılda 12 ülkeden 4 milyon civarında ziyaretçiyi konuk eden sergi, gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri ile interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanlarıyla uzayı deneyimleme imkanı sağlıyor.
NASA uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde esere ev sahipliği yapan sergide, uzaydan gelen özel parçalar ve oradaki yaşamı deneyimlemeyi sağlayan onlarca üst düzey teknolojiye sahip uzay enstrümanı yer alıyor.
Röportaj & Söyleşi Tümü
15
açık
Namaz Vakti 24 Nisan 2022
|İmsak
|04:30
|Güneş
|06:05
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:55
|Akşam
|20:00
|Yatsı
|21:28
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|33
|49
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Gaziantep FK
|34
|42
|15. Kayserispor
|33
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|31
|60
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Erzurumspor
|31
|51
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|32
|46
|8. Adanaspor
|32
|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Altınordu
|32
|41
|13. Denizlispor
|32
|39
|14. Boluspor
|31
|38
|15. Keçiörengücü
|31
|38
|16. Menemen Belediyespor
|31
|37
|17. Kocaelispor
|31
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|32
|76
|3. Chelsea
|31
|62
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brentford
|34
|40
|12. Brighton
|33
|40
|13. Southampton
|33
|39
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|31
|29
|18. Burnley
|32
|28
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|32
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|33
|39
|12. Espanyol
|33
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Rayo Vallecano
|32
|37
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25