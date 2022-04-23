NASA'nın 50 yıllık deneyiminin yer aldığı sergi Gaziantep'te açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Müzeyyen Erkul Bilim Merkezinde törenle açılan ve 4 yılda 12 ülkeden 4 milyon civarında ziyaretçiyi konuk eden sergi, gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri ile interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanlarıyla uzayı deneyimleme imkanı sağlıyor.

NASA uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde esere ev sahipliği yapan sergide, uzaydan gelen özel parçalar ve oradaki yaşamı deneyimlemeyi sağlayan onlarca üst düzey teknolojiye sahip uzay enstrümanı yer alıyor.