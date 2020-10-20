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NAHİDE BABAŞLI ,ALİ BİÇİM VE MESUT CAN TOMAY ‘DAN AZERBEYCAN’A DESTEK.

Azerbaycan'a bir destek de Azeri sanatçı Nahide Babaşlı, Youtube Fenomenleri Ali Biçim ve Mesut Can Tomay ‘dan ‘’ Mektup’’ adlı şarkısıyla geldi.

NAHİDE BABAŞLI ,ALİ BİÇİM VE MESUT CAN TOMAY ‘DAN AZERBEYCAN’A DESTEK.

Azerbaycan halkına  destek verme amaçlı ünlü sosyal medya fenomenleri Ali Biçim ve Mesut Can Tomay ile bir araya gelen  Nahide Babaşlı,   ‘’Mektup ‘’ adlı şarkılarını yayınladılar. 

Goed Music ve Welog Music ortaklaşa yapımı ile yayınlanan "Mektup" un söz ve müziği  Nahide Babaşlı’ya ait.  

‘’Mektup ‘’adlı şarkının aranjörlüğünü Denizkan Boz , mix ve mastering  ‘i ise; Buğra Kunt tarafından yapıldı.  Klip yönetmenliğini Atilla Öztürk’ün üstlendiği şarkının tüm gelirleri Azerbaycan Şehit Ailelerine bağışlanacak. 

GELİRİ AZERBAYCAN'A GÖNDERİLECEK 

Kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlenen video klipten elde edilen gelirlerin Azerbaycan Şehit Ailelerine  destek amacıyla gönderileceği duyuruldu.

Anahtar Kelimeler:
Ali BiçimMesut Can TomayNahide BabaşlıGoed MusicWelog MusicAzerbaycanMektup
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