NAHİDE BABAŞLI ,ALİ BİÇİM VE MESUT CAN TOMAY ‘DAN AZERBEYCAN’A DESTEK.

Azerbaycan halkına destek verme amaçlı ünlü sosyal medya fenomenleri Ali Biçim ve Mesut Can Tomay ile bir araya gelen Nahide Babaşlı, ‘’Mektup ‘’ adlı şarkılarını yayınladılar.

Goed Music ve Welog Music ortaklaşa yapımı ile yayınlanan "Mektup" un söz ve müziği Nahide Babaşlı’ya ait.

‘’Mektup ‘’adlı şarkının aranjörlüğünü Denizkan Boz , mix ve mastering ‘i ise; Buğra Kunt tarafından yapıldı. Klip yönetmenliğini Atilla Öztürk’ün üstlendiği şarkının tüm gelirleri Azerbaycan Şehit Ailelerine bağışlanacak.

GELİRİ AZERBAYCAN'A GÖNDERİLECEK

Kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlenen video klipten elde edilen gelirlerin Azerbaycan Şehit Ailelerine destek amacıyla gönderileceği duyuruldu.