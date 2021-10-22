Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona salgın Balıkesir
Sosyal medya toplumsal barışı tehdit eder konuma geldi
Sosyal medya toplumsal barışı tehdit...
3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ünü doldurduk
Yer altı doğal gaz depolarımızın...
Yerli uydu Göktürk-1 'toprakların korunması' için devreye alınacak
Yerli uydu Göktürk-1 'toprakların korunması'...

Nadir Durak’tan Oynatan Potpori

Nadir Durak; müzikseverlerle yepyeni bir potpori sundu. Sözleri anonim olan Aslım Paktır & Cimdallı & Güvercinim Süt tüm platformlarda yayına girerek dinleyicisiyle buluştu.

Nadir Durak’tan Oynatan Potpori

Ankara’da doğup büyüyen, yaklaşık 25 yıldır müzikle uğraşarak 2007/2009/2011 yıllarında albüm çalışması yaparak aynı zamanda projelerini kliplendiren başarılı sanatçı Nadir Durak; müzikseverlerle yepyeni bir potpori sundu.

Sözleri anonim olan Aslım Paktır & Cimdallı & Güvercinim Süt tüm platformlarda yayına girerek dinleyicisiyle buluştu.

Nadir Durak, yeni projelerinin yanı sıra birçok konser ve düğün organizasyonlarında da sahne almaya ve eğlendirmeye devam ediyor.

Nadir Durak’ın yeni projesi Capital Müzik etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında!

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Nadir Durak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.