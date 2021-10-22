Nadir Durak’tan Oynatan Potpori

Ankara’da doğup büyüyen, yaklaşık 25 yıldır müzikle uğraşarak 2007/2009/2011 yıllarında albüm çalışması yaparak aynı zamanda projelerini kliplendiren başarılı sanatçı Nadir Durak; müzikseverlerle yepyeni bir potpori sundu.

Sözleri anonim olan Aslım Paktır & Cimdallı & Güvercinim Süt tüm platformlarda yayına girerek dinleyicisiyle buluştu.

Nadir Durak, yeni projelerinin yanı sıra birçok konser ve düğün organizasyonlarında da sahne almaya ve eğlendirmeye devam ediyor.

Nadir Durak’ın yeni projesi Capital Müzik etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında!