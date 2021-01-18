MWM’DEN YENİ ŞARKI: “TIMELESS”

House, drum & bass ve breakbeat türlerini harmanlayan yeni tekli “Timeless” dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Elektronik müzik dünyasında emin adımlarla ilerleyen MWM, 2020 yılında yayımladıkları zamansız bir müzikal deneyimi sunan “Here I Am” EP’siyle müzikseverlerden tam not almıştı. 2021 yılına ise “Timeless” ile güçlü bir giriş yapan ikili, sene boyunca ismini çokça duyacağımız sanatçılardan biri olacak.

Ses mühendisi, müzik yapımcısı ve eğitmen Purple Phase ile müzik hayatına 6 yaşında başlayan DJ ve müzik yapımcısı Maria’nın bir araya gelmesiyle oluşan MWM, yenilikçi prodüksiyon stillerini yayımladıkları her bir projeyle ortaya koyuyor.