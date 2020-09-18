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Müzik sektörüne taze kan...

Genç şarkıcı Mela Bedel, ‘Alayı Yalan'la müzik dünyasına damga vurmaya geliyor…

Müzik sektörüne taze kan...

Sözleri, müziği ve yorumuyla Türkçe pop ve R&B müziği harmanlayan Mela, hem yerli hem de yabancı müzik dinleyicilerini bir potada birleştirecek ve bir taşla iki kuş vuracak. Müzik sektörüne iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Mela Bedel söz ve müziğine kendi imza attığı single çalışması için "Alayı Yalan' yaşadığım bir kalp kırıklığından ortaya çıktı. Kırıldığı halde yoluna cesaretle devam eden yüreklilere armağan ettim bu şarkıyı. Yani şarkı gerçek, alayı yalan." dedi.

ON PARMAĞINDA ON MARİFET

Başarılı yorumculuğunun yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle müzik sektörüne yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Mela Bedel, 'Alayı Yalan'ın da söz ve müziğine kendi imza attı. Düzenlemesini Azel Bert ve Murat Acar yaptığı şarkının klibi Murad Küçük yönetmenliğinde çekildi. Karaköy, Haliç, Nişantaşı ve Zeytinburnu gibi İstanbul'un farklı köşelerinde geçen klip çekimleri 2 günde tamamlandı. 'Alayı Yalan' bugün (11.09.2020) Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Anahtar Kelimeler:
MüzikSanatMELA BEDELSONY MUSİC
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