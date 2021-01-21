MÜZİK İÇİN LOS ANGELAS’TAN DÖNDÜ!

Şarkının klibi de youtube’da kısa sürede 1 milyona yaklaştı. Yapımcılığını Niyazi Mete'nin üstlendiği single için Orion Stüdyoları'nda büyük prodüksiyonlu bir set kurularak etkileyici bir klibe imza atıldı. Veli Kuzlu'nun görüntü yönetmenliğinde çekilen klibin yönetmenliğini ise Ecem Gündoğdu üstlendi.

Burak Orhan: ‘Müzik benim hayalimdi. Üniversitede Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünü kazandim ama orada okurken asıl istediklerimi gerçekleştirmek, oyunculuk ve müzik egitimi almak istiyordum. Bu yüzden Los Angeles’a oyunculuk eğitimi almaya gittim. Hem oyunculuk hem dans hem de müzik eğitimi aldim. Bu yolculuk beni biraz daha müziğe doğru yöneltti ve bende ‘Bi şeyler’ olduğunu anladım. Türkiye’ye dönerek ilk single’ımı çıkardım’ diye konuştu.