Müzik Dünyasında Sürpriz Ortaklık!

Bu ortaklığın ilk sanatçısı Inna, oldu. Yakın zamanda sürpriz dünya starları Avrupa Müzik markası ve Global Records etiketiyle müzikseverlerle buluşacak.

Yayınlandıktan kısa bir süre sonra YouTube’da 4 milyon izlenmeye ulaşan “Flashbacks” dünya listelerini alt üst ediyor!

“Flashbacks” Shazam Global’e #113 numaradan giriş yaptı. Dünya listelerinde yükselmeye hızla devam eden parça Shazam Romanya listesinde #4, Ukrayna’da #5, Rusya’da #7, Belarus’ta #24 ve Kazakistan’da #23 sıralarda yer alıyor. Ayrıca INNA “Flashbacks” ile Romanya Shazam listelerinde ilk 5’e girmeyi başaran tek Romen şarkı oldu.

INNA : “Şarkımla ilgili bu kadar güzel geri dönüşler aldığım için inanılmaz mutluyum, dünyanın her yerinde beni dinleyen sevenlerime teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Romanya Manasia Estate’te başlayan video klip çekimleri ise kısa zaman önce Dubai Palazzo Versace’de tamamlandı. Yeni şarkısının klibinde INNA, eksikliğini hissettiği ve bir türlü aklından çıkaramadığı aşkını, göz kamaştırıcı giyim tarzıyla dinleyenlerine anlatıyor.

10 şarkıdan oluşan ”Heartbreaker” albümü, konuk olduğu Dance Queen’ House program çekimleri süresinde yazılıp tamamlandı. INNA’nın bu son albümü; ”Maza Jaja”, ”One Reason”, ”Flashbacks”, ”Beautiful Lie”, ”Gucci Balenciaga”, ”Heartbreaker”, ”Sunset Dinner”, ”You and I”, and ”Thicky” isimli şarkıllardan oluşuyor.