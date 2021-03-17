Müzik Dünyasında Sürpriz Ortaklık!

Bu ortaklığın ilk sanatçısı Inna, oldu. Yakın zamanda sürpriz dünya starları Avrupa Müzik markası ve Global Records etiketiyle müzikseverlerle buluşacak.
Yayınlandıktan kısa bir süre sonra YouTube’da 4 milyon izlenmeye ulaşan “Flashbacks” dünya listelerini alt üst ediyor!
“Flashbacks” Shazam Global’e #113 numaradan giriş yaptı. Dünya listelerinde yükselmeye hızla devam eden parça Shazam Romanya listesinde #4, Ukrayna’da #5, Rusya’da #7, Belarus’ta #24 ve Kazakistan’da #23 sıralarda yer alıyor. Ayrıca INNA “Flashbacks” ile Romanya Shazam listelerinde ilk 5’e girmeyi başaran tek Romen şarkı oldu.
INNA: “Şarkımla ilgili bu kadar güzel geri dönüşler aldığım için inanılmaz mutluyum, dünyanın her yerinde beni dinleyen sevenlerime teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
Romanya Manasia Estate’te başlayan video klip çekimleri ise kısa zaman önce Dubai Palazzo Versace’de tamamlandı. Yeni şarkısının klibinde INNA, eksikliğini hissettiği ve bir türlü aklından çıkaramadığı aşkını, göz kamaştırıcı giyim tarzıyla dinleyenlerine anlatıyor.
10 şarkıdan oluşan ”Heartbreaker” albümü, konuk olduğu Dance Queen’ House program çekimleri süresinde yazılıp tamamlandı. INNA’nın bu son albümü; ”Maza Jaja”, ”One Reason”, ”Flashbacks”, ”Beautiful Lie”, ”Gucci Balenciaga”, ”Heartbreaker”, ”Sunset Dinner”, ”You and I”, and ”Thicky” isimli şarkıllardan oluşuyor.
YouTube’da 3.7 milyarın üzerinde görüntülenmeye ulaşan Romen şarkıcı ve söz yazarı INNA, house müziğe yeni bir soluk katıyor (EDM). Başarılarının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken genç ikon şimdiye değin Forbes, ELLE, InStyle, Glamour, Cosmopolitan ve Shape gibi birçok prestijli dergi için de kapak kızı olarak kamera karşısına geçti. Profesyonel müzik hayatına bakıldığında ise Flo-Rida, Pitbull, J Balvin, Yandel ve Juan Megán gibi pek çok başarılı isimle yapmış olduğu iş birlikleri dikkat çekiyor. Ayrıca YouTube’da 1 milyar izlenmeye ulaşan ilk Avrupalı kadın sanatçı olmayı başaran INNA; Coca-Cola Romanya, Jaguar Romanya, Cartoon Network, AVON, Clear Türkiye, Huawei ve diğer pek çok seçkin markanın da marka elçiliğini üstlendi. Sanatçının ”Nirvana” isimli şarkısı da Coca-Cola reklamlarında yer aldı. Sık sık uluslararası turlar düzenleyen INNA; Birleşik Krallık, Meksika, Hollanda, Finlandiya, Almanya, Dominik Cumhuriyeti ve dünyanın pek çok ülkesinde performans sergiledi. UNICEF ve Save The Children gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için göstermiş olduğu aktivizm ve destekle de tanıdığımız sanatçı, aynı zamanda birçok MTV Avrupa ödülünü de evine götürmeyi başarmıştır. INNA aynı zamanda O Ses Çocuklar – Romanya yarışmasında 2 senedir jüri üyeliği yapıyor. 2019 yılı INNA için unutulmaz bir yıldı! Yapımcılığını tamamen kendisinin üstlendiği ”YO” albümünü piyasaya süren INNA, sonralarda dünyanın her yerinde hit olacak şarkılarını da sevenleriyle paylaşmış oldu. ”Sin Ti” isimli şarkısı son zamanların en popüler Netflix dizisi Elite’in 2S/6B’de çaldı. Sözleri INNA’ya ait olan ve yine ”YO” isimli albümünde yer alan bir diğer şarkısı ”Tu Manera” ise, Eva Longoria’nın yapımcılığını üstlendiği ve ABC’de yayınlanan Grand Hotel isimli dizinin jenerik müziği olarak kullanıldı. Geçtiğimiz yıl Milano Moda Haftasındaki Versace defilesinin kapanışını J LO ve Donatella Versace podyumda birlikte boy göstererek yaparken INNA’nın ”Iguana” isimli şarkısı da ikiliye eşlik etti. INNA bu yıl da yine ”Tu Manera” şarkısıyla oyun dünyasına adım atarak başarılarına bir yenisini daha ekliyor. ”Tu Manera”, Need For Speed Heat oyununun son sürüm jeneriği olarak karşımıza çıkıyor!
YENİGÜN HABER MERKEZİ