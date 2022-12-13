MÜZİK DÜNYASINA KRALİÇE GELİYOR

“Kraliçe” isimli şarkısıyla önümüzdeki günlerde müzik dünyasına merhaba diyecek olan Dilşah Gülşah Çelik, azimli, hırslı, aklına koyduğunu her daim başaran, disiplinli, çalışkan, tuttuğunu koparan yapısıyla da şarkısının adı gibi kraliçeliğini tasdik ettirecek. Üçüncü teklisini çıkarmak için gün sayan sosyal medyanın da fenomen ismi Dilşah Gülşah Çelik, sosyal medyadaki takipçilerinin isteğiyle bu şarkıyı yaptığını dile getirirken, yaptığım klip çalışmamın senaryosu da takipçilerime ait beni işimde onlar yönlendiriyor, sosyal medyanın yarattığı şarkıcı varsa o benim vurgusunu yaptı. Kraliçe isimli eseriyle ve görsel showlarıyla en iddialı isim olduğunu sözlerine ekleyen Dilşah Gülşah Çelik “Sahne önünde olmayı bütün gözlerin benim üzerimde olmasını seviyorum sesim güzel mi? bilmem, güzel olduğunu iddia etmiyorum ama şarkı söylemeyi seviyorum kısaca Show benim işim, modern danslar üzerine eğitmenlik yaptım daha önce şuan sadece müzikle ilgileniyorum, kliplerimde dans Showlarımla öne çıkmayı seviyorum. Sahnede sadece şarkı söylemek bana göre yeterli değil aynı zamanda sahneye yakışmak görsel Show yapmakta önemlidir, ben hepsini sahnede beni izleyen insanlara sunduğumu düşünüyorum” dedi. Klip çalışmasının yayınlanmasıyla kısa sürede çok sevilecek ve hitler arasında yer alacak iddiasını da sözlerine ekleyen Dilşah Gülşah Çelik, sosyal medyanın show dünyasına yeni armağanı gibi görünüyor.