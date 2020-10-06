RÖPORTAJ: ENGİN ÇAĞLAR

Sosyal medyada 4 yaşındaki kızı Asel’le birlikte söyledikleri şarkılarla büyük ilgi toplayan Eray Yeşilırmak, yeni single çalışması “Sol Yanım” ı, kendini ve yeni projelerini Yenigün’e anlattı. “Müzik adına fazla aç gözlü biriyimdir” diyen Yeşilırmak, Gitar - Piyano – Perküsyon- Ud – Cumbala enstrümanları öğrenerek farklı tarzlarda müzikler yapmaya başladığınısöyledi.

"Farklı" adlı çalışmasının ardından Eray Yeşilırmak yepyeni single çalışması "SOL YANIM"ı müzik severlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Eray Yeşilırmak’a ait olan şarkının aranjesi Burak Sarıkaya imzası taşımakta. Klip yönetmenliğini ise Erkan Nas üstlendi. Eray Yeşilırmak “SOL YANIM” Kemal Aslan Music etiketiyle tüm dijital platformlarda. Yeşilırmak’a, yeni single çalışması “Sol Yanım” ı, kendini ve yeni projelerini sorduk, o da içtenlikle yanıtladı. Hadi buyrun bakalım bu sıcak ve samimi söyleşiye...

1- Eray Yeşilırmak Kimdir?

1985 Ankara doğumluyum, aslen Sivas’lıyım. 3 kardeşiz. Müzisyen bir babanın ve müzikle ilgili bir Annenin ilk çocuğuyum. Ankara’da yaşıyorum. Küçük yaştan bu yana müzik ile iç içe büyüdüm.

2- İlk profesyonel eğitiminiz ne zaman oldu?

Müzik adına profesyonel olarak İlk eğitimimi İhsan Öztürk’ten aldım. Bağlama çalarak başladığım serüvenime tabi bir çok enstrümanlarda eşlik etti. Müzik adına fazla aç gözlü biriyimdir  Gitar - Piyano – Perküsyon- Ud – Cumbala enstrümanları öğrenerek farklı tarzlarda müzikler yapmaya başladım. Trt Çocuk korosundan tutun Belediye korolarına, halk eğitim merkezlerinden tutun, Konservatuarlara kadar bir çok yerde müzik adına görev aldım.

3- İlk Türküler ile yani bağlama ile başladınız galiba ?

Evet. İyiki de ilk türküleri dinleyerek başlamışım diyebilirim. İlk bağlamamı, yanlış hatırlamıyorsam 12 yaşımdayken babam doğum günümde almıştı. o zamanlar pek durumumuz yoktu, babam evde tek çalışan, 3 çocuk var.Babamın almış olduğu bağlama da 2. El bir bağlamaydı. Hala saklarım, 100 tane sıfır bağlama getirseler şuan değişmem o bağlamama. İlk gitarımı da annem künyesini bozdurarak almıştır. Yani aslında ailem beni müzik adına küçük yaştan bu yana desteklediler. Bugün şarkılar, türküler söyleyebiliyorsam onların sayesindedir.

4- Yeni çıkarmış olduğunuz bir Single albümünüz var, şarkınız ile ilgili süreçten biraz bahseder misiniz ?

Sol Yanım isimli şarkının sözü ve müziği bana ait. 14 Ağustos itibariyle tüm dijital platformlarda Kemal Aslan Music etiketiyle yerini aldı. Bu eseri aslında youtube kanalımda kendi şartlarımla yayınlamayı düşünüyorduk. Birgün yolum Ozan Aslan ile kesişti. Şans ya onun önerisiyle Kemal Aslan ile yollarımızı birleştirdik. Sol yanım isimli şarkım, Kemal Aslan’ın öncülüğünde birçok değerli isimleride peşinde getirdi. Değerli Klip yönetmenim Erkan Nas ile çalışma şansı buldum. Şarkımızın düzenlemesi ve aranjsi Burak Sarıkaya’ya aittir. Ve prodüksiyon direktörüm olan Baran Altun’un vermiş olduğu taktikler ile iyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum.

5- Bizleri yakın zamanda neler bekliyor peki ? Varmı sürpriz çalışmalar?

Olmaz olur mu. Kemal Aslan ile yeni şarkı arayışına girdik bile. Belki düet belki tek olarak seslendireceğim sürpriz bir çalışma yakın zamanda sizlerle olacak. Aynı zamanda youtube projelerimde devam etmekte.

6- Ne gibi projeler biraz bahseder misiniz ?

2 yıldır youtube’ a içerik üretiyorum. Yani şarkılarımla beraber cover şarkılar yükülüyorum.Aslındabi nevi youtuberım Bir çok şarkım ve coverlarımı milyonlar izledi. Ve hala dinlenmeye devam ediyor. Şuan ise Turkey Travel Acousticprojemiin çekimlerini sevgili kardeşim Furkan Tuncer ile beraber yapıyoruz. Ülkemizin en güzel ve pek bilinmemiş yerlerinde canlı canlı çalıyorum, söylüyorum ve oranın tabiat güzelliği ile kliplendiriyorum.

7- Sizi bilen biliyor tabi yalnız her hafta youtube kanalınıza 1 klip 1 şarkı yüklemesi zor olmuyor mu ?

Olmaz olur mu  Şarkının düzenlenmesi çalımları,miximasteringi , klip yeri senaryoluysa senaryosu vsvs bir çok kalem var. Ama biz bu işi rayına oturttuk diyebilirim. Biz diyorum yıllardır beni destekleyen yanımda olan arkadaşlarımla beraber yani. Furkan Tuncer, Ufuk Çağrı Engin, Kemalcan Yeniay, Oğuzhan Terazi kardeşlerimin emekleri yaptığım işlerde çok büyüktür. Birbirine inanan bir ekip olduğunda emin olun doğru ve sorunsuz işler çıkartmaya başlıyorsunuz. O hafta çekilen bir eseri o hafta yayınlamıyoruz. Stoklamış olduğumuz videoları yayınlarken yeni klipler çekiyoruz zaten.

8- Peki Telif vs işleriyle ilgili neler yapıyorsunuz, Ne gibi bir çalışmanız var ? Bu zamana kadar yaşamış olduğunuz bir sıkıntı oldu mu ?

Okumuş olduğum çoğu eserler bana ait  yani telif sorunu yok . Bir başka söz yazarı yada bestecinin şarkılarını seslendirmek zulüm  Ülkemiz cover olayına daha yeni yeni alışıyor. Bir şarkının coverlanması demek on şarkıyı uzun yıllarca yaşatması demek bana göre. Ama müzik konusunda iyi ama bu konularda yeteri kadar iyi olmayan müzisyen insanlardan ağzımız çok yanıyor diyebiliriz. Farklı eserleri yorumlamak istediğimizde eserin söz ve müzik üreticisinden izin alıyoruz. İzin vermezse bir daha o kişinin hiçbir eserine yanaşmıyoruz  Birde şöyle durumlar var izin alıyoruz baktı kanalımdaki videonun izlenmeleri aldı başını gidiyor hemen bir telif söz konusu olabiliyor. Mesela bazı sanatçı abi ablalarımız var. Şarkının coverlanması onun için mutluluktur. Herkes cover yapsın ister. İşte bu kafada olan müzisyenleri çok seviyoruz ve sayıyoruz.

Bu zamana kadar yaşamış olduğum sadece bir sıkıntı oldu. Şarkısını okudugum kişiye ulaşmaya çalıştık ulaşamadık. Menajeri dahi dönüş yapmadı. Bizde yayınladık. En kötü telif atarlar diyerekten yükledik. Ama en kötüsü o değilmiş kanalımıza ihtar çektiler. Yani 2 ihtar daha alsak kanal kapanırdı o derece kötüydü. Bir daha o sanatçının şarkılarını okumadık 

9- Pandemi dönemi ile ilgili konuşmak istiyorum. Pandemiyle beraber Mart ayından bu yana neler değişti hayatınızda ?

Sol yanım isimli şarkımızın düzenlemesi Mart ayının ilk haftası yapılmaya başlamıştı. Birden Virüs çıkıp yasaklar gelince şarkı durdu. Yapan kişi durdu, müzisyenler evinde kaldı. Stüdyoya müzisyen götüremiyoruz ki şarkının devamlılığını sağlayalım. Haziranın ilk haftası tüm Türkiye’ye dinlettirmeyi planlıyorduk ki maalesef herşey alt üst oldu. Herkes gibi bende evden 3 ay çıkamadım. Evde çekmiş olduğumuz klipler oldu. Üretmeye evden devam ettik. Tabi olduğu kadarıyla. Şarkı çıkacaktı sahneler alacaktık dediğimiz şeylerin hepsi bir bir yok oldu maalesef. Şimdi ise sahne işlerimiz virüs belasından dolayı askıda. Herkesin yaşadığı gördüğü şeyleri yaşıyorum ve görüyorum.

10- Peki en çok merak edilen konulardan biri ise kızınız? Demet Akalın, Simge , Merve Özbey gibi ünlü sanatçıların yanı sıra sosyal medyada bir çok sayfaların paylaşımları ile herkesin dikkatini çekti. Biraz Asel’den bahseder misin ?

Asel henüz 4 yaşında ve Asel ile ilk videom Sura İskenderli’nin Yaram Derinden isimli şarkısıydı. O zamanlar 3 yaşındaydı. Şimdi biz şarkıları yaparken evde, kulaklıkta, telefonda ve arabada devamlı dinleriz. O sıra yaram derinden isimli şarkıyı cover yapmıştım yanlışımız varmı sesler nasıl geliyor diye heryer de dinliyorum. Dinlerken meğerse bu şarkıyı Asel ezberlemiş. Bir gün baktım mırıldanıyor  Hemen beraber bi video çektim çaldık söyledik. Ve bunu ileri yaşlarında dinletirim izletirim diye anı olarak galerimde tutuyordum. Videonun üzerinden 2 ay sonra instagram ve tiktok hesabıma yükledim. 2 günde video trend oldu. Daha sonra baktım şarkıları ezberliyor Demet Akalın ve Simge’nin söylediği şarkıları yükledik. Fenomen sayfalarla beraber sanatçılar desteklediler. Haberlerimiz çıktı. O gün bu gündür Asel ile şarkılar söylüyoruz. Bir Fan kitlesi bile oluştu diyebilirim. 

11- Asel ile şarkılar okumaktan ziyade örnek bir Baba- Kız ilişkisini gözler önüne sundunuz sizi tebrik ediyorum. Peki Nasıl geçiyor gününüz kızınıza ailenize vakit ayırabiliyor musunuz ?

Teşekkür ediyorum. Bir çok haber duyuyorum bir birey çocuğuna bunu nasıl yapar dediğimiz bir çok haber maalesef. Rabbim, gözlerinin içine sevgi dolu bakarak iyi ve dürüst bir çocuk yetiştirebilecek bireylere çocuk nasip etsin diyorum.

Bizler müzisyeniz malum akşamları ya sahne, stüdyo veya derslerle meşgul oluyoruz.Aileme ve Asel’e ayıracağım gün ve saatlerim bellidir. Yani programlıdır. Sahne yada akşam çalışmadığım bir zaman kesinlikle ailem ile vakit geçiririm. Herşeyim programlıdır aslında. Vakit geçireceğimiz saatlerimizi Asel bilir, hatta çalışmam gerektiğini ve bunun mecburi olmasını da biliyor 

12- Besteci kimliğiniz Sesiniz, Aranjör kimliğinizin yanı sıra yapmış olduğunuz başka işler var mıdır?

Ankara Batıkent Acapella Müzik’te 11 senedir Piyano, Gitar ve Bağlama dersleri vermekteyim. Bu süreç içerisinde ses teknolojileri ve video kurgu montaj hep ilgi alanıma girmiştir. Bir gün tamamen şarkıma kendim çalıp, mix mastering yapıp, tripoda kamerayı sabitleyip, klibimi çektim. Ve montajını da kendim yaptım. O gün bu işin tam benlik bir iş olduğunu anladım. Çünkü hepsi müzik ile doğrudan orantılı şeylerdi. Yani temeli müzik. Eğer müzisyen olmasaydım kesin tv sinema işleri ile uğraşırdım.

13- Sosyal medya ile aranız çok iyi en çok hangi platformu seviyorsunuz?

Yaş gereği msn görmüş insanlarız  Ama nerde o günler gibi bir laf etmeyeceğim tabi  İnstagram – tiktok – facebook ve twiter dan başka bir şeyim yok  en çok vakit geçirdiğim sosyal mecralar buralar. Bu platformlar kendimi ifade etmemi sağlayan yeterli yerler diyebilirim. Tabi hakkını vererek kullanmak lazım. Mesela İnstagramı ben müziğimi paylaşıp daha fazla kitlelere ulaşabilmek için kullanıyorum. Ama insanların beklentisi çok farklı. Her daim Asel’i paylaşayım, yediğimizi içtiğimizi paylaşayım, eşimle sarmaş dolaş fotoğraflar koyalım diye bekliyorlar. Ama ben bu platformları düzgün kullanılması gerektiğine inananlardanım. Mesela twiter da düşünce platformu. Düşüncelerini paylaş diye yapılmış bir sosyal platform. fotoğraf ve müzik videosu paylaşılmaması lazım. 

Beni bu tür mecralarda Eray Yeşilırmak olarak aratarak bulabilirler.

14- Hedefiniz nedir ?Eray Yeşilırmak 10 sene sonra nerde olabilir ?

Hedefim; şarkılarımı Harbiye Açıkhava’da beni sevenlere dinlettirecek kadar büyümek. Ve o şarkılarımı yıllar geçse de ‘’hala ilk günkü büyüsüyle dinliyorum’’ dedirtebilmek. 10 seneye kalmaz bu hedefim.

15- Sol yanım isimli şarkınız tekrar hayırlı olsun. Sizinle sohbet çok keyfliydi. Teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum.

Benim içinde çok keyfliydi. Ben teşekkür ediyorum. Sizi tanıdığıma memnun oldum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.