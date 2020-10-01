Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs salgın corona survivor
Ticaret Bakanı Pekcan: Büyüme ve ihracatta başarlı performans yakalayacağımıza inancımız tam
Ticaret Bakanı Pekcan: Büyüme ve...
Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki...
Ermenistan yönetimini Türkiye’ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak
Ermenistan yönetimini Türkiye’ye iftira atma...
AYM, CHP'nin çoklu baro düzenlemesinin iptal istemini reddetti
AYM, CHP'nin çoklu baro düzenlemesinin...
Türkiye vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer alacaktır
Türkiye vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında...

Müziğin İki Duayen İsmini Buluşturan Albüm: İlhan Şeşen & Vedat Sakman “Akustik Hikayeler”

Usta müzisyenler İlhan Şeşen ve Vedat Sakman yıllara dayanan dostlukları ve müzikal birlikteliklerini, Sony Music etiketiyle yayımlanan “Akustik Hikayeler” albümüyle ölümsüzleştiriyor. Arşiv niteliğindeki, her biri klasikleşmiş İlhan Şeşen ve Vedat Sakman şarkılarından oluşan albümde toplam 10 şarkı bulunuyor.

Müziğin İki Duayen İsmini Buluşturan Albüm: İlhan Şeşen & Vedat Sakman “Akustik Hikayeler”

2013 YILINDA SAHNE PORJESİ OLARAK DOĞAN

AKUSTİK HİKAYELER” TAM YEDİ YIL SONRA ALBÜMLENDİ!..

İki usta sanatçının uzun yıllara dayanan dostluğunun neticesinde 2013 yılında bir sahne projesi olarak doğan “Akustik Hikayeler”, geçen yedi yıl içinde demlenerek zamansız bir başucu albümüne dönüştü.

 

“AKUSTİK HİKAYELER” PROJESİ NASIL DOĞDU?

Neşeli bir sohbet esnasında ortaya çıkan fikir ile doğan akustik proje, içinde teatral öğelerin de bulunması nedeniyle "Akustik Hikayeler" ismini aldı. Şehir ozanları olarak tabir edilen iki usta tüm doğallıklarıyla sahneledikleri bu projeyi günümüze kadar taşıdılar.

 

Bugüne kadar proje kapsamında yüz ellinin üzerinde konser vererek, Türkiye’nin birçok şehrindeki konser salonlarında binlerce seyirciye ulaştılar. Özel hayatlarında yaşadıkları samimiyeti sahneye de yansıtan Vedat Sakman ve İlhan Şeşen; proje için birlikte geçirdikleri yedi yılın ardından, “Akustik Hikayeler” albümünü sevenleriyle buluşturuyorlar. 

 

ALBÜMÜN SÜRPRİZİ: İKİ BÜYÜK USTA ALBÜMÜN AÇILIŞINI, BİRBİRLERİNİN ŞARKILARINI SESLENDİREREK YAPIYOR!..

 

Sözü ve müziği Vedat Sakman’a ait olan ve sanatçının kendisi başta olmak üzere daha önce başka sanatçılar tarafından da seslendirilmiş olan albümün açılış şarkısı “Ankara’da Aşık Olmak”, ilk kez bir albümde İlhan Şeşen tarafından seslendiriliyor.

 

Albümün ikinci sürprizi ise, sözü ve müziği İlhan Şeşen’e ait olan ve daha önce Grup Gündoğarken’in “İstanbul Atina İstanbul” albümünde de seslendirdiği “Temenni” şarkısı bu kez usta müzisyen Vedat Sakman’ın yorumuyla yeniden hayat buluyor.

 

 

Sözü ve müziği İlhan Şeşen imzalı, sanatçının klasikleşmiş şarkılarından olan “Sen Benim Şarkılarımsın”, “Sensiz Olmaz”, “Sıcaklardandır” ve “Tombalak Tomurcuk” da, duayen müzisyenin kendi sesinden en yeni yorumlarıyla albümde yer alıyor.

 

Sözü ve müziği büyük usta Vedat Sakman’a ait “Aşkı Kaçırmayın” ve “Canım” şarkılarıyla; sözleri Tomris Sakman’a ait olan “Anlıyor Olmak Sizi” ile sözleri Halil Cibran’a ait olan “Evlilik” şarkıları ise Vedat Sakman’ın bestesi ve yeniden yorumuyla bu özel projede yerini alıyor.

 

Albümdeki akustik gitar, vokal ve tüm düzenlemelerde İlhan Şeşen & Vedat Sakman’ın imzası bulunurken; bas gitar Vedat Sakman’a, buzuki ise Zafer Arslan’a ait.

 

Ayrıca Grup Gündoğarken günlerinden 20 yıl sonra “İlhan Amca” ilk kez bu albümdeki tüm şarkıları kendi gitarıyla çaldı.

 

Sakman Konak’ta gerçekleşen albüm kayıtlarının mix & masteringi Timuçin Aksuer’e, kapak tasarımı ise Bi Nevi Ajans’a ait.

 

1-Ankara’da Aşık Olmak /Söz - Müzik: Vedat Sakman

“Yorum: İlhan Şeşen”

 

2-Temenni / Söz – Müzik: İlhan Şeşen

"Yorum: Vedat Sakman"

 

3-Sen Benim Şarkılarımsın / Söz – Müzik: İlhan Şeşen

“Yorum: İlhan Şeşen”

 

4-Aşkı Kaçırmayın / Söz – Müzik: Vedat Sakman

"Yorum: Vedat Sakman"

 

5-Sensiz Olmaz / Söz – Müzik: İlhan Şeşen

“Yorum: İlhan Şeşen”

 

6-Anlıyor Olmak Sizi / Söz: Tomris Sakman / Müzik: Vedat Sakman

"Yorum: Vedat Sakman"

 

7-Sıcaklardandır / Söz – Müzik: İlhan Şeşen

“Yorum: İlhan Şeşen”

 

8-Evlilik / Söz: Halil Cibran / Müzik: Vedat Sakman

"Yorum: Vedat Sakman"

 

9-Tombalak Tomurcuk / Söz – Müzik: İlhan Şeşen

“Yorum: İlhan Şeşen”

 

10-Canım / Söz – Müzik: Vedat Sakman

"Yorum: Vedat Sakman"

Anahtar Kelimeler:
İlhan ŞeşenVedat SakmanSONY MUSİCAkustik HikayelerMüzik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.