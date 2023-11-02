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Müzeler, antik kentler, köprüler kızılay kırmızısına büründü

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Müzeler, antik kentler, köprüler kızılay kırmızısına büründü
Milletimizin yardımseverlik ruhunu yansıtan Kızılay’ı hatırlatmak için ülkemizin dört bir yanında kutlanan Kızılay Haftası, ülkemizin sembol yapılarının kırmızı aydınlatmasıyla renklendi.

Her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası’nda, bu yıl ki kutlamalarını “Kızılay Sensiz Olmaz” temasıyla gerçekleştiren Kızılay’a, ülkemizin sembol yapılarından da destek geldi. Türk Kızılay’ın hilalinin rengi olan kırmızı ile aydınlatılan Türkiye’nin sembol yapıları tüm yurtta çeşitli etkinliklere sahne olan Kızılay Haftası’na renk kattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı desteğiyle Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM), Göbeklitepe, Patara Antik Kenti, Alacahöyük Sfenksli Kapı, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve ayrıca Ankara Atakule kırmızı renge büründü.

Bu önemli haftada köprülerin aydınlatılmasında Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Karayolları I. Bölge Müdürlüğü destek olurken, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinesinde müze yöneticileri ile çalışanları kutlamalara ortak oldu.

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