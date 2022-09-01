"Mutlak kulak" Hartavi Bursa'da piyano resitali sundu

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orkestra Şube Müdürlüğü TSM Bölümü İcra Salonu'ndaki piyano resitalinde Hartavi, klasik eserlerin yanı sıra sevilen parçaları da çaldı.

Dinletinin sonunda Hartavi'ye çiçek takdim eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, genç müzisyene başarılar diledi.

Anne Fadime Hartavi de otizmli gençlerin neler başarabileceğini göstermek için Sıtkı Taylan'ın çok çalıştığını söyledi.

Keman, piyano, viyola, bağlama ve gitar da çalabilen Hartavi'nin Çanakkale'de de piyano resitali sunacağı belirtildi.