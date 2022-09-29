Murat Kaya’dan bir kahramanlık hikâyesi: Gayalı-Yüzyıllık Emanet

“Onlar, neye ihtiyaç duyulursa ona dönüşebilecek saklı bir cevherle sürdürürlerdi yaşamlarını; üniformalarını çıkardıklarında mütevazı bir çiftçi, giydiklerinde ise ya şehit olur lardı ya da gazi...”

Yazar Murat Kaya, Gelibolu, Doğu Cephesi ve Kafkas İslam Ordusuyla Bakü’ye kadar uzanan bir sefere çıkarıyor okurları. Bütün bu cephelerde dokuz yıl boyunca savaşan dedesi Gayalı’dan, çocukken dinlediği gerçek savaş anılarını paylaşıyor bizlerle, tarihe düşkün okurların kaçırmaması gereken, akıcı bir dille yazılmış etkileyici bir eser.

Profil Kitap’tan yayımlanan bu kitapta anlatılan, yalnızca yazar Murat Kaya’nın dedesi Gayalı Mehmet’in yaşam öyküsü değil, vatan topraklarını kanlarıyla sulayan şehit ve gazilerimizin kahramanlık hikâyesidir.