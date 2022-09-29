Murat Kaya’dan bir kahramanlık hikâyesi: Gayalı-Yüzyıllık Emanet
Anadolu’nun, sulh zamanlarında aranılıp sorulmayan yanık tenli, mahzun bakışlı, yufka yürekli delikanlılarının, vatan tehlikeye düştüğünde, nasıl da birdenbire ölümü hiçe sayan gözü kara kahramanlara dönüştükleri anlatılıyor kitapta:
“Onlar, neye ihtiyaç duyulursa ona dönüşebilecek saklı bir cevherle sürdürürlerdi yaşamlarını; üniformalarını çıkardıklarında mütevazı bir çiftçi, giydiklerinde ise ya şehit olurlardı ya da gazi...”
Yazar Murat Kaya, Gelibolu, Doğu Cephesi ve Kafkas İslam Ordusuyla Bakü’ye kadar uzanan bir sefere çıkarıyor okurları. Bütün bu cephelerde dokuz yıl boyunca savaşan dedesi Gayalı’dan, çocukken dinlediği gerçek savaş anılarını paylaşıyor bizlerle, tarihe düşkün okurların kaçırmaması gereken, akıcı bir dille yazılmış etkileyici bir eser.
Profil Kitap’tan yayımlanan bu kitapta anlatılan, yalnızca yazar Murat Kaya’nın dedesi Gayalı Mehmet’in yaşam öyküsü değil, vatan topraklarını kanlarıyla sulayan şehit ve gazilerimizin kahramanlık hikâyesidir.
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