Murat Evgin'den “SAHRA” Dizi Müzikleri Albümü

Murat Evgin ilk dizi müziği olan, MED Yapım’ın Kanal D için yaptığı, başrollerinde Arzum Onan, Serhat Tutumluer, Neslihan Yeldan’ın oynadığı, 2004 yılında yayınlanan “SAHRA” dizisinin müziklerini bir albümde topladı.
19 parçadan oluşan “Sahra” dizi müzikleri albümünde 18 tema müziğinin yanı sıra sözleri Ulaş Kökçe’ye, müziği Murat Evgin’e ait olan “Her Gece” isimli şarkı da yer alıyor.
“SAHRA” orijinal dizi müzikleri albümü; 15 Ocak Cuma günü Universal Music Turkey dağıtımıyla tüm dijital müzik platformları üzerinden müzikseverlerle buluştu.
YENİGÜN HABER MERKEZİ