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Murat Dalkılıç: "Ne Alakası Var!" Dedi

Ünlü sanatçı Murat Dalkılıç 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü’nde epilepsi hastalarına destek verdi.

Murat Dalkılıç: "Ne Alakası Var!" Dedi

Murat Dalkılıç, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin UCB Pharma’nın koşulsuz desteğiyle beş yıldır sürdürdüğü Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası’nın elçisi oldu. 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Dalkılıç, ülkemizde maalesef her 5 kişiden 1’inin ‘işveren olsam epilepsi hastası bir bireyi işe almak istemem’ dediğine dikkat çekerek epilepsinin çalışamamakla #NeAlakasıVar! dedi. Kendisinin de çocukken epilepsi hastası olduğunu belirten Murat Dalkılıç, herkesi epilepsiyle ilgili bakış açısını değiştirmeye ve Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası’na destek olmaya davet etti. 

Murat Dalkılıç’ın oynadığı Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası’nın “Epilepsinin Çalışamamakla #NeAlakasıVar!” konseptli farkındalık filmine, ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi de sesiyle destek verdi.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Naz Yeni, kendisi de bir epilepsi hastası olan Murat Dalkılıç’ın Epilepsi İçin Bak Projesi’ne destek vermesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Prof. Dr. Yeni, Murat Dalkılıç’ın başarılı sanatçı kimliğiyle özellikle epilepsili çocuklara ve topluma çok iyi bir örnek olacağına inandıklarını belirterek, “Epilepsili bireylerin iş ve sosyal yaşamda başarılı olmamaları için bir sebep yok. Yeter ki bizler ön yargılarımızdan vazgeçelim” dedi.

Epilepsili Bireyler İçin Ön Yargılara Savaş Açıldı

Türk Epilepsi İle Savaş Derneği’nin UCB Pharma’nın koşulsuz desteğiyle, 2017 yılında Dünya Epilepsi Günü’nde ilk kez hayata geçirilen Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası bu yıl beşinci yılına girdi. Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası, epilepsili bireylerin de herkes gibi hayatlarına devam edebilecekleri, okuyabilecekleri, çalışabilecekleri, evlenebilecekleri, çocuk sahibi olabilecekleri ve başarılı işlere imza atabileceklerinin farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Epilepsi Farkındalık Araştırması'nın 2021 yılı sonuçlarına göre; ülkemizde hala 5 milyon vatandaşımız epilepsinin bulaşıcı olduğuna inanıyor. Her 5 kişiden 1’i ‘İşveren olsam epilepsi hastası bir bireyi işe almak istemem’ diyor. Her 5 kişiden 2’si yakınlarının epilepsili bir bireyle evlenmesini istemiyor. Epilepsinin cinli perili bir hastalık olduğuna inanan hala 3 milyon kişi bulunuyor. Her 2 kişiden 1’i epilepsi nöbeti geçiren kişiye nasıl müdahalede bulunacağını bilmiyor.

Geçtiğimiz yıl, ünlü oyuncu İrem Sak’ın gönüllü desteğiyle yer aldığı #YılOlmuş2020 farkındalık filmi ile, Felis Ödülleri’nde Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Başarı Ödülü’nün sahibi olan Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası’na ünlü şarkıcı Derya Uluğ da gönüllü destek vererek dijital mecralarda farkındalık çalışmaları devam etti.

Türk Epilepsi İle Savaş Derneği herkesi, Epilepsi İçin Bak Instagram sayfasında yer alan #MorGözlük filtresini kullanarak kendi fotoğrafını çekip farkındalık mesajlarıyla birlikte #EpilepsiİçinBak ve #NeAlakasıVar etiketleriyle sosyal medya hesaplarında yayınlayarak farkındalığın bir parçası olmaya davet etti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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