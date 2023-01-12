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MURAT DALKILIÇ FT. FERİDE HİLAL AKIN' DAN MUHTEŞEM DÜET!
KÜLTÜR-SANAT 12.01.2023, 11:02
Popüler müziğin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, son dönemin en güçlü kadın seslerinden Feride Hilal Akın ile birlikte muhteşem bir düete imza attı.
Sözü ve müziği Murat Dalkılıç’a, aranjesi Alper Aytekin’e ait olan şarkının klip yönetmenliğini ise Yusuf Akbel üstlendi.
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