Münür Yıldız yeni klibinde uçtu!

Peş peşe yayınladığı şarkılarla müzik listelerini hareketlendiren Münür Yıldız, sevenlerinin heyecanla beklediği 9’uncu single’ını tamamladı. Başarılı sanatçının yeni çalışması “Dünya Yuvarlak”, 27 Ekim Perşembe günü saat 17.00’de StartUp Production etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.



KLİP 3 AYDA TAMAMLANDI



70 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞTI



Söz ve müziği Okan Girdap’a ait “Dünya Yuvarlak” şarkısının düzenlenmesi Ödül Erdoğan tarafından yapıldı. Şarkının klibi ise usta isim Erkan Nas’ın yönetmenliğinde çekildi. Kamera önü ve kamera arkasında toplamda 70 kişilik bir ekip görev aldı. Klibin tasarım, proje ve çekim süreci yaklaşık 3 ayda tamamlandı.



KOSTÜMLERE



MÜNÜR YILDIZ İMZASI



Münür Yıldız proje tasarımını da üstlendiği klibin her detayı üzerinde titizlikle çalıştı. Çalışmanın styling’ini de üstlenen sanatçı, kullanılan kostümleri kendi tasarladı. Ayrıca klip için hazırlanan dans şovuna da eşlik etti ve bu alandaki tüm hünerlerini sergiledi. Yıldız başarılı performansıyla ekibinden tam not aldı.



ÇEKİMLERDE



UÇUŞA GEÇTİ!



“Dünya Yuvarlak” klibinde ses getirecek uçuş sahnelerine yer verildi. O sahnelerin çekimi, iple erişim teknisyeni Musa Çinkılıç tarafından oluşturulan teknikle yapıldı. Klipte ayrıca “geri dönüşüm malzemesiyle yapılan ilk otomobil” unvanına sahip Trabant marka araç kullanıldı.



Münür Yıldız son klibinde Doğu Almanya'nın devrim arabası Trabant ile kamera önüne geçti. Bu aracın klibinde oynamasının en büyük güzelliği farkındalık yaratmak. Çünkü kısaca Trabi denen bu otomobil dünyanın ilk geri dönüşüm malzemesi kullanılan aracı. Kaportası boya ve pamuk atıkları ile yapılan otomobil sempatik tasarımının büyük bölümü duroplast adı verilen bir malzemedir. Berlin duvarını yıkan otomobil olarak ün yapmıştır, bir çok kişi kaçak olarak bu aracın gizli bölmelerinde saklanarak özgürlüğe kaçmıştır. Marka ünlü bir otomobil markası tarafından satın alınıp güncellenerek daha modern bir motor ve güçlendirmeler ile retro kavramının da tam bir karşılığıdır.