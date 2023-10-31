Mummenschanz, 4 ve 5 Kasım’da Zorlu PSM’de

Üç sanatçının hayal gücünün birleşiminden doğan Mummenschanz, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa ve Güney Amerika’da çıktıkları turnelerin yanı sıra Broadway’de binden fazla gösteriye imza attı. Çarpıcı kostümleri ve etkileyici maskeleriyle oluşturdukları efsanevi karakterleriyle, sessizlikle kurdukları diyaloglarıyla oluşturdukları dille yediden yetmişe izleyicilerle İstanbul’da buluşacak.

50 yıllık Unutulmaz Bir Miras

Floriana Frassetto, Andres Bossard ve Bernie Schürch tarafından kurulan Mummenschanz, maskelerin gücünü kullanarak, izleyicileri şaşkına çeviren bir dünya yaratıyor. Ekip yıllar içinde değişse de Floriana Frassetto, Mummenschanz’ın sanatsal gücünün arkasındaki isim olarak liderlik etmeye devam etti ve grubun 50. yıldönümünü kutlamak için geçmişteki en sevilen ve ikonik anlara bir bakış sunan yeni bir prodüksiyon hazırladı. Ödüllü İsviçreli grup Mummenschanz, 1972 yılında kurulduğundan beri sadece görsel dil kullanarak kültürler ve dil sınırlarını aşmayı ve tüm dünyayı kendine hayran bırakmayı başardı. Tek bir kelime söylemeden izleyiciyi büyüleyen ekip, yalın bir sahne ve maskeler ile benzersiz bir sanat dalının yolunu açtı.

Seyircilere Sessiz Bir Hayal Senfonisi Deniyimi

Bu büyüleyici ve etkileşimli deneyim tüm yaş grupları için eşit derecede heyecan verici. İster uzun yıllardır Mummenschanz hayranı olun, isterseniz bu dünyayla yeni tanışın, "50 Yıl", sizi kendinize hayran bırakacak sessiz bir macera vaat ediyor.

Dünyaca ünlü ekip, 50. Yıllarını kutlarken, altyazılara ihtiyaç duymayan, hayal gücüne dayalı dilleriyle aile ve çocuklar da dahil olmak üzere yediden yetmişe izleyicisiyle buluşmak için 4 ve 5 Kasım’da matine ve suare seanslarıyla Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde!

Mummenschanz – 50 Years biletleri passo.com.tr’de!

Bilet Fiyatları:

1.Kategori : 880,00 TL

2.Kategori : 660,00 TL