Mukaddes yolculuğun hatıraları ve Kabe örtüleri Esenler'de sergileniyor

Koleksiyoner Bekir Kantarcı'nın hazırladığı "Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

KÜLTÜR-SANAT 11.04.2022, 21:10
Mukaddes yolculuğun hatıraları ve Kabe örtüleri Esenler'de sergileniyor

Esenler Belediyesinin ev sahipliğinde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ziyarete açılan sergide, Mekke, Medine ve Kudüs ile ilgili Osmanlı döneminden bugüne uzanan mukaddes yolculuğa ait eserler yer alıyor.

Bekir Kantarcı,  Kabe örtüsünün ilk olarak 1990'lı yıllarda Suudi Arabistan'da eline geçtiğini söyledi.Koleksiyonun en önemli parçalarının da Kabe örtülerinden oluştuğunu dile getiren Kantarcı, "Sadece Osmanlı dönemine ait örtüler değil, özellikle son 50 yıla ait çok özel Kabe örtüleri de mevcut." dedi.

Kantarcı, sergide yaklaşık 150 yıldır siyah olan Kabe'nin dış örtülerinin yanı sıra kemer kuşak yazıları, her sene Kabe'de asılı kalan ve her yıl Kurban Bayramı öncesinde değiştirilen örtüler, 30 senede bir değiştirilen Kabe'nin iç örtüleri ile Ravza-i Mutahhara'nın iç örtülerinin ve Osmanlı'nın hicaz topraklarına hakim olduğu son yıllarda Mekke'ye gönderilen parçaların da sergilendiğini aktardı.

"Bu eserleri insanımızla buluşturmak bizi mutlu ediyor"

Hac yolculuğunu tüm detaylarıyla içerisinde barındıran koleksiyonun benzersiz olduğunu ifade eden Bekir Kantarcı, "Koleksiyonumuzun özelliği hac yolculuğunu, hacdan gelen hatıraları, hediyeleri ve Kabe örtülerini dönemsel olarak ve tüm detaylarıyla ihtiva etmesidir. Bu eserleri fırsat buldukça insanımızla buluşturmak, ziyarete açmak her bir eşyanın ne maksatla, hangi amaçla kullanıldığını ifade etmek ve anlatmak bizi gerçekten mutlu ediyor." diye konuştu.

Müslümanların 3 aylar ve ramazanın ardından gelen hac mevsimiyle manevi bir iklime girdiğine işaret eden Kantarcı, 2 yıldır hac ve umre ziyaretlerinin zorlaşmasıyla hicaz topraklarına özlemin daha da arttığını söyledi.

Kantarcı, Esenler Belediyesine ve serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, serginin ramazan ayı boyunca ziyaret edilebileceğini sözlerine ekledi.

"Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi"

Koleksiyoner Bekir Kantarcı'nın yurt içi ve dışından edindiği farklı dönemlere ait Kabe örtüleri ile eski zamanlardaki hac yolculuklarından pek çok hatıranın yer aldığı sergide, İstanbul halkından Mekke ve Medine'ye gönderilen hediyeler, Surre alayı sandıkları ve bu sandıklara konulan feraşet çantaları gibi birçok nadide eser ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Osmanlı'da her yıl Kabe örtüsünün gönderilme seremonisi olan Surre alaylarının da belge ve eşyalarla anlatıldığı sergide, Kabe'yi süsleyen kemer kuşak yazılarından örnekler, Hicaz demiryoluna ait çeşitli madalya ve belgeler, Osmanlı'nın Hicaz'ı idare ettiği günlere ait resmi yazışma belgeleri, Osmanlı dönemi hac vekaletname ve şehadetnameleri de dikkati çekiyor.

Sergilenen eserler arasında ayrıca Kral Abdülaziz zamanında Mekke'de son kez üretilen örtüler arasında yer alan kırmızı renkli ipek örtü parçası, Mekke'de üretilmiş Hazreti Peygamber'in Medine'deki kabr-i şeriflerinin duvarlarını süsleyen yeşil renkli parça ve daha pek çok eser bulunuyor.

Koleksiyondan seçilen parçaların açıklamalarıyla yer aldığı sergide 350 yıllık ravza örtü parçası, 17. yüzyıl erken Osmanlı dönemine ait koyu yeşil Kabe örtü parçası, 1850'li yıllara ait nadir koyu lacivert Kabe örtüleri, 19. yüzyıla ait Kabe özlemini yansıtan tasvirli yağlı boya, cam altı tablolar ve Kabe minyatürlü ahşap hilyeler de sergilenen nadide parçalar arasında yer alıyor.

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