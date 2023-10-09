Muhteşem Performansıyla Sercan Er, "Süveyda" Oyunuyla İkinci Sezon İçin Start Veriyor: 20 Ekim'de Kadıköy İkincikat Sahnesinde!

Sercan Er'in muhteşem performansıyla damga vurduğu tek kişilik ödüllü oyunu "Süveyda," ikinci sezonunda seyirciyle buluşuyor. Oyun, 20 Ekim Cuma günü Kadıköy İkincikat Sahnesi'nde sahnelenecek.

Tiyatro Oyuncakçı’nın sahneye koyduğu, Burcu Reşit’in yazıp yönettiği tek kişilik tiyatro oyunu “Süveyda” geçen sezon prömiyerini yaptığında başroldeki Sercan Er uzun süre akıllardan silinmeyecek performansıyla çok konuşulmuştu. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nde Sercan Er ‘Yılın Performansı (Erkek)’ ödülüne layık görülmüştü. Geçen sezonun en çok ses getiren oyunlarının başında gelen “Süveyda” bu ay seyircisiyle yeniden buluşmaya başlıyor.

Sercan Er’in kusursuz oyunculuğuyla dikkat çeken “Süveyda” genç bir adamın çocukluğunun canavarları ile yüzleşmesini merkeze alan bir intikam hikayesini anlatıyor. “Süveyda” dünyanın dört bir yanında vuku bulan en önemli toplumsal sorunlardan birinin olası sonuçlarını izleyiciye bütün çıplaklığı ile sunuyor. Korunmaya ve sevilmeye muhtaç bir çocuğun yalnız bırakılışının hikayesi üzerinden, yüzlerce yıldır onlarca coğrafyada atılan fakat duyulmamış çığlıkların sahnede yeniden yankılandığını görebileceğiniz oyunda +16 yaş sınırı bulunuyor.

“Süveyda” ile ilgili detaylı bilgiye tiyatrolar.com.tr ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşmanız mümkün. Sezonun ilk oyunu 20 Ekim Cuma 20.30’da Kadıköy İkincikat sahnesinde. Biletler biletinial.com ve gişelerde.