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Muğla'daki Azize Meryem Kilisesi restore edilerek turizme kazandırılacak

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki, 18. yüzyıl sonunda yapıldığı tahmin edilen Azize Meryem Kilisesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edilecek.

Muğla'daki Azize Meryem Kilisesi restore edilerek turizme kazandırılacak

Rum Ortodoks kilisesinin özgün haline dönüştürülerek gelecek kuşaklara aktarılması için kamulaştırma çalışmaları tamamlandı.

Kilise kalıntılarını inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yapının geçmişte kardeşçe yaşadıkları hemşehrilerinden kendilerine hatıra olduğunu söyledi.

Azize Meryem Kilisesi'nin 18. yüzyıl sonunda Muğla’da yapıldığını tahmin ettiklerini belirten Gürün, "Kilisenin zaman içerisinde çok çeşitli yapı taşları nakledilmiş, alınmış. Şu an kazılardan sonra ortaya çıkan pek tahmin etmediğimiz yapı özeliklerine sahip bir kilise. Bu da bizi yeniden araştırmaya, incelemeye itiyor." dedi.

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