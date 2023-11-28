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Mucize Sergi Japonya’da

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Mucize Sergi Japonya’da
Sanatçı Aslıhan Çiftgül’ün “Miracle” (Mucize) isimli ilk kişisel sergisi, 13 Kasım 2023 tarihinde, Tokyo’da Design Festa Galeri’de, Pinelo Art Gallery organizasyonuyla sanatseverlerle buluştu.

Ulusal ve uluslararası birçok karma sergi, fuar ve özel organizasyonda eserleri yer alan Çiftgül;

“25 yılı aşkın bir süredir resim yapıyorum. 20 çalışmamın yer aldığı ilk kişisel sergimi açmak için uzun süre bekledim. “Miracle” (Mucize) adlı sergimi Japonya’nın Tokyo şehrindeki, yerli ve yabancı sanatseverlerin sıklıkla ziyaret ettiği Design Festa Galeri’de açmak da benim için çok özeldi. Bu projenin gerçekleşmesindeki katkıları için Pinelo Art Gallery’nin kurucusu ve yöneticisi Cem Üstüner’e ayrıca teşekkür ederim.

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Sayın Tokyo Büyükelçimiz Korkut Güngen, 10 Kasım’da bizleri makamına davet etmelerinin ardından, sergimizi ziyaret ederek şeref verdiler. Osmanlı kültürünü yansıtan eserlerimin de yer aldığı sergime, sanat izleyicisinin büyük ilgi göstermesinden çok mutlu oldum. ” sözleriyle duygularını ifade etti.

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Çiftgül, Ekim 2022’de Carrousel Du Louvre’un 30. Edisyonu düzenlenen ART Shopping-PARİS fuarında, ilk sergisine adını da veren “Mucize/Miracle” isimli tablosuyla sanat izleyicilerinin beğenisini toplamıştı. Ardından Paris Grand Palais Ephémère Art Capital Exposition 2023’de ise; “Harem” ve “Purity” isimli yağlıboya eserleriyle ülkemizi temsil etmişti.

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Kaynak:Haber Kaynağı

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